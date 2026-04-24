El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

Álvaro Borrego 24 ABR 2026 - 23:05h.

Un gol agónico de Bellerín termina con las opciones ligueras del Real Madrid

El polémico gesto de Huijsen a Antony tras el entradón en la banda

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La insistencia tiene su premio. El Real Betis, en un alarde tremendo de valentía y pundonor, rescató in extremis un punto que puede ser clave en la lucha por Europa. Vuelve Isco Alarcón, sonríe el fútbol. El gol agónico de Héctor Bellerín termina con las opciones de LaLiga del Real Madrid y le da alas a los de Manuel Pellegrini.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Real Madrid.

Álvaro Valles (7): Se equivoca en el despeje del gol, pero luego mantuvo de pie al Betis. Seis paradas, algunas de ellas de mucho mérito. Otro partidazo salvando ese 'lunarcito' inicial. Sería injusto condenarle por ello. De largo el mejor portero de la plantilla.

Bellerín (6): Caprichos del fútbol. Sufrió lo indecible con Vinicius, se comió la marca en el 1-0 y justo cuando apareció en campo rival fue para hacer el gol del empate.

Bartra (4): Se queda dormido en el rechace del 1-0 (espectador de lujo) y se lesionó a los 29 minutos.

Natan (4): Tan certero en la anticipación como frágil en los duelos. Perdió el cien por cien de los lances aéreos.

Ricardo Rodríguez (3): Es, sin lugar a dudas y a mucha diferencia del segundo, el lateral más temeroso de LALIGA. No toma riesgos, no busca cosas distintas, no intenta regatear. Siempre a la carta más fácil. A la más previsible. Cero duelos ganados en el suelo y cero duelos aéreos ganados.

Amrabat (4): Intentó ser el apagafuegos del equipo y estar en todos sitios, pero ante un centro del campo tan puramente físico como el Madrid terminó desbordado en más de una ocasión. Solo ganó dos de los seis duelos terrestres que disputó. Su tempranera amarilla le condicionó.

Fidalgo (4): El doble pivote no es el sitio ideal para demostrar sus cualidades. No destruye y tampoco supo marcar diferencias con el balón en los pies. Como muestra, ese disparo desde el balcón del área por encima de la portería, cuando tenía todo el tiempo del mundo para pensar la mejor opción. 31 pases acertados de 32, lo que demuestra su seguridad, pero también su poca capacidad para tomar riesgos. El entrenador lo quitó al descanso.

Ez Abde (6): Hasta en los días grises es de lo mejorcito. Nunca se arruga. Aunque no esté lúcido de ideas o acertado en el pase, nunca deja de intentarlo. Va una y otra vez. Es especialmente positiva su capacidad de repetir esfuerzos.

Pablo Fornals (5): Se le vio incómodo tras el punta y creció con el paso de los minutos, justo cuando se acercaba a la base de la jugada, pero estuvo demasiado impreciso en los metros finales. Para muestra de ello, dos o tres controles fallados que hace unos meses no fallaba. Cuatro pases errados que iban al corazón del área. AL menos le honra el sacrificio. El esfuerzo no lo negocia nunca.

Antony (5): Se notó que el escenario de hoy le motivaba, pero sigue sin la chispa y el acierto de antaño. Cada vez que llegaba la hora de tomar decisiones, se le bajaba la persiana. Especialmente incisivo en el uno contra uno y en el disparo, con hasta cinco tiros, pero solo uno de ellos tuvo relativo peligro. Aun así, se 'merecía' ese premio final. Suya fue la insistencia y suyo fue medio gol.

Bakambu (4): Cierto es que estuvo aislado, pero tampoco acertó cuando pudo hacerlo. Falló un mano a mano clarísimo con Lunin.

Suplentes

Diego Llorente (7): Sublime. Imperial. Seis contribuciones defensivas. Cinco recuperaciones.

Cucho Hernández (5): Buenos movimientos, fijó a los centrales.

Marc Roca (5): Le dio equilibrio al equipo en los compases finales.

Lo Celso (2): El entrenador retrasó su posición para limpiar jugadas y darle claridad a la salida de balón, pero lejos de sentirse protagonista se arrugó. Desapareció. Nada de nada.

Isco Alarcón (6): Le basta con controlar el balón para hacer saber que es el único que puede hacer algo distinto al resto.