Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 21:57h.

La reacción del hijo de Antony al conocer a Vinicius y Mbappé

Huijsen vivió un intenso duelo con Antony en la primera mitad

Compartir







No existe en la historia reciente un encuentro que enfrentase al Betis con el Real Madrid en el que no hubiese intensidad, nervios, presión y polémica. El de este viernes no sería diferente y es que a pesar del descafeínado inicio verdiblanco, los de Pellegrini reaccionaron y con su reacción llegaron las protestas: de un entradón de Huijsen, a los polémicos gestos dedicados a Antony.

Se acercaba poco a poco el descanso en La Cartuja cuando Antony, tras muchos minutos desaparecido, empezaría a aparecer. El brasileño se activó, recibió un duro golpe en la cara y en la jugada posterior se llevó una dura entrada de Huijsen cuando se marchaba buscando el área.

PUEDE INTERESARTE La razón técnica por la que Bakambu fue titular y no Cucho Hernández en el Betis - Madrid

El árbitro detuvo la cita, le mostró la amarilla al central y mientras el público pedía una tarjeta de diferente revisión, el zaguero volvía a su área haciendo gestos de llanto con sus manos, dedicándole los mismos al propio Antony, que se dolía en el suelo.

La acción no llegó a mayores, Antony pudo recuperarse y Huijsen seguiría jugando en una cita en la que, aunque empezó mejor el Real Madrid, el Betis se recuperó antes del descanso.

PUEDE INTERESARTE El enigmático mensaje de Dani Ceballos antes de ser desconvocado contra el Real Betis

Las polémicas protestadas por el público del Betis

Esta acción, que fue poderosamente llamativa, no fue la única que protestaron los aficionados del Betis, que pidieron una mano de Brahim en el inicio de la cita, además de un posible fuera de juego posicional de Kylian Mbappé en el tanto de Vini Jr. "En directo parecía, pero no lo sé, lo vi rápido", decía Fidalgo sobre el posible penalti del jugador blanco.

Además de ello, como es lógico, el público apretó y pitó al árbitro en cada una de las acciones que sentían que podían pitar falta, mostrar tarjetas o incluso se protestó la tardanza en pitar fueras de juego.