La razón técnica por la que Bakambu fue titular y no Cucho Hernández en el Betis - Madrid

Álvaro Borrego 24 ABR 2026 - 20:33h.

Pellegrini buscó aprovechar "a los que andan mejor" y recordó que Cucho andaba con molestias en la rodilla

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Cédric Bakambu vuelve a ser titular con el Real Betis dos meses y medio después. El ariete cayó en una tesitura muy delicada a raíz del último parón internacional, en el que su país logró la clasificación para el Mundial y la federación congoleña retuvo a los futbolistas para realizar una serie de festejos absolutamente desmedidos. Una decisión que perjudicó los intereses del club verdiblanco, que no pudo contar con su delantero ni contra el Espanyol ni contra el Athletic, además de ser baja también en la ida de cuartos de final de la Europa League frente al Braga. Ángel Haro llegó a incluso valorar una sanción interna. Sin embargo, lo de hoy, ante el Real Madrid, es un premio a su buen hacer contra el Girona. Manuel Pellegrini le devuelve la titularidad, condicionada en parte, eso sí, por las molestias del Cucho Hernández en la rodilla.

La titularidad del congoleño fue una de las noticias más comentadas en la previa del encuentro contra el Real Madrid, en el que el entrenador no solo dejó en el banquillo al Cucho Hernández, sino también a otros como Lo Celso, Marc Roca, Riquelme o Isco Alarcón, estos tres últimos especialmente decisivos contra el Girona.

Sobre ello fue preguntado Manuel Pellegrini, quien puso en valor el buen hacer de Bakambu contra el Girona, admitiendo también que prefirió no tomar riesgos con el Cucho Hernández, que terminó el jueves con algunas molestias en la rodilla. "Son importantes todos los futbolistas, jugamos muchos partidos seguidos. Hay que hacer rotaciones y buscar los que andan mejor. Cédric se fue a la Copa de África, después, por un problema con su país, llegó tarde. Entró el otro día, entró muy bien, y además que Cucho llega con molestias con la rodilla. Tiene la oportunidad de demostrar su capacidad, como ha hecho en su carrera", explicaba el chileno para los compañeros de DAZN.