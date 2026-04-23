José Luis Sanz, alcalde de Sevila, pide perdón a los béticos por lo que ocurrirá en el Betis - Madrid

Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 18:10h.

El alcalde critica a LALIGA por no haber consultado con el ayuntamiento ni valorado un posible cambio de fecha

El Big Data predice el final de la lucha por Europa: el Betis pega un subidón pese a tres amenazas

Compartir







José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha hecho público su malestar con LaLiga de Fútbol Profesional, dado que a su juicio Javier Tebas debió consultarlo con el Ayuntamiento antes de poner un Real Betis - Real Madrid en pleno viernes de Feria de Abril, con los riesgos que eso conlleva para el buen funcionamiento de los servicios públicos. El intendente municipal confirmó en cualquier caso que los servicios serán similares para todos los que se desplacen hasta La Cartuja, aunque quiso pedir de antemano disculpas a los béticos por los retrasos u obstáculos que pueda generar esta incompatibilidad de un partido de altura con una de las fiestas que más dispositivos requiere.

En su entrevista para los compañeros de COPE, José Luis Sanz fue especialmente crítico con LaLiga, que en ningún momento valoró todos los riesgos que podría conllevar hacerlo coincidir con uno de los días fuertes de la Feria de Abril, justo cuando más turistas llegan. "Yo creo que en este país se tiene que abrir el debate de que la Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral, o solo consultando, en este caso, al Betis y al Real Madrid, y no consultando al ayuntamiento de la ciudad", explicaba el alcalde, quien alertó del sobreesfuerzo que genera planificar este tipo de dispositivos.

"Porque puede ocurrir lo que va a ocurrir mañana, que con un dispositivo importantísimo en el recinto ferial, que se iría planificando durante mucho tiempo, hay que atender también la demanda de todos esos sevillanos que se quieren desplazar al estadio de la Cartuja", argumentaba.

José Luis Sanz quiso disculparse con los béticos por todos los problemas o retrasos que pueda haber, aunque de la misma manera aseguró que habrá medios y alternativas de sobra para llegar al campo: "Será un día complicado, ya empiezo a pedir disculpas a los muchos aficionados béticos que se desplacen, que por supuesto van a tener medios, pero los recursos de los ayuntamientos, ni de este ni de ningún otro son infinitos".

El primer edil explicó que el servicio de lanzadera de entrada y salida a la Feria "no se puede tocar", pero "habrá servicios para llegar a La Cartuja". Por último, José Luis Sanz quiso subrayar todo el trabajo que hay detrás: "Es un dispositivo muy importante, una organización que requiere mucha planificación desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, gracias al trabajo que ellos hacen disfrutaremos de una gran Feria".