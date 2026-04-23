El Big Data predice el final de la lucha por Europa: el Betis pega un subidón pese a tres amenazas

Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 15:08h.

Este viernes arranca la jornada 32 del campeonato con duelos clave

Manuel Pellegrini avanza el plan con Isco y el hito que puede conseguir el Betis: "Solo Atlético, Barça y Madrid"

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La competición doméstica no da tregua. Este jueves se pondrá el broche a la jornada 33 y será el Estadio La Cartuja el que inaugure la 32 el próximo viernes. La final de la Copa del Rey condicionó esta alteración numérica en cuanto a fechas que aumenta la carga de esfuerzos en el tramo decisivo de la temporada. Los equipos llamados a pelear por Europa ya han disputado sus encuentros intersemanales, produciéndose con ellos cambios clasificatorios.

Una jornada más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales del Big Data. Los compañeros de Driblab actualizan la situación en la zona media-alta de la tabla en LALIGA EA Sports.

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El Big Data predice el final de la lucha por Europa

Tras la eliminación en la UEFA Europa League, el Real Betis aterrizaba en Montilivi con muchas dudas, aunque a base de certeros contragolpes las acabó disipando. La victoria del equipo que dirige Manuel Pellegrini le proporciona, además de tres puntos muy valiosos, un subidón en lo que al Big Data se refiere. Los verdiblancos prácticamente han duplicado sus opciones de finalizar en la quinta plaza y ya suman un 83% de posibilidades.

El otro gran salto de la jornada 33 lo encarna el Getafe CF. Con su triunfo en Anoeta, los pupilos de José Bordalás se instalan en el sexto escalón clasificatorio, aunque a ojos del Big Data aún no son los principales favoritos para finalizar en dicho puesto y ostentan un 46,3% de opciones.

Pese al pinchazo en el Camp Nou y su actual séptima posición, el Celta es el mejor colocado para finalizar sexto según estas predicciones (61,1% de probabilidades). La Real Sociedad, aunque con plaza de Europa League garantizada tras su conquista copera, cuenta con un 40,4% de opciones de acabar en la citada posición.

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Azulones, celestes y txuri urdin protagonizan las tres grandes amenazas del Betis por el quinto puesto, pero el escenario es cada vez más favorable para los intereses verdiblancos. Por último, el Athletic Club se aferra a un 8,3% de posibilidades de finalizar sexto, aunque tiene un calendario complicado por delante.