Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 10:55h.

El Getafe ha superado al Celta en la clasificación tras la derrota en el Camp Nou

Fer López, tras la cuarta derrota consecutiva del Celta: "La racha mala se va a acabar seguro"

Compartir







VigoLa mejor imagen ofrecida por el Celta de Vigo no fue suficiente para lograr regresar de Barcelona con al menos un punto. La derrota por la mínima ante los de Hansi Flick ha situado a los vigueses fuera de las plazas que dan acceso a competiciones europeas la próxima temporada. Por delante quedan seis finales en las que el equipo dirigido por Claudio Giráldez buscará terminar entre los seis primeros. Ese es el objetivo que se marcan. Javi Rueda tiene claro que "no se pueden bajar los brazos".

El carrilero malagueño quiso poner en valor el partido que realizaron ante el FC Barcelona a pesar de caer 1-0: "Creo que positivo, el equipo ha dado la cara contra el que, hasta ahora, está siendo el mejor equipo de la temporada, así lo marcan los puntos". "Hay que estar contentos, quedarse con lo positivo de que el equipo ha competido de una buena manera", agregó.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ha ingresado el Celta por su participación en la Europa League

La mejoría experimentada en el Camp Nou "esperemos que nos dé fuerzas para lo que resta de temporada y enganchar una buena dinámica. Si algo nos caracteriza es que creemos en lo que hacemos, creemos el uno en el otro". "No se pueden bajar los brazos, lo más importante es estar los noventa minutos concentrados, rindiendo y dando lo máximo", añadió.

PUEDE INTERESARTE Fer López abre la puerta del mercado con un mensaje para Celta y Wolves

El Celta, que finalmente tuvo que hacer noche en Barcelona, volverá al trabajo este viernes para preparar otra complicada salida ante el Villarreal: "Esperemos que el domingo se haga un buen partido y podamos sacar puntos". Los vigueses son séptimos con 44 puntos empatados con el Getafe, que marcha en sexta posición.

Como el resto de sus compañeros puso en valor el apoyo del celtismo incluso en esta mala racha de resultados: "Es el motor de todo esto, de todo lo que le está ocurriendo al Celta, lo que nos ocurre a nosotros. Nos da fuerza, nos da mucho aliento en estos partidos durante toda la temporada. Esperemos que sigan con nosotros a muerte". Javi Rueda les dio las gracias al estar "acompañándonos este año por toda Europa y por España. Esperemos que sigan así".