Cuánto dinero ha ingresado el Celta por su participación en la Europa League

Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 11:08h.

Los vigueses, que alcanzaron los cuartos de final de la competición, superó lo 18 millones de euros

Comunicado oficial del Celta: "Lo vivido no termina aquí"

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VigoEl Celta de Vigo ha caído eliminado en los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. Los de Claudio Giráldez ha terminado entre los ocho mejores de la competición cuajando un buen torneo que no queda ensombrecido por las duras derrotas ante el cuadro alemán. Las arcas celestes verán como el dinero procedente de la UEFA ayuda a cuadrar las cuentas anuales del club.

Los vigueses recibirán alrededor de 18 millones de euros por su participación europea. El club, a instancias de LaLiga, previó en sus cuentas anuales 10 millones de euros en ingresos. De esta manera, a la espera de que la UEFA haga oficiales los números al finalizar todos los torneos continentales, los pupilos de Claudio Giráldez casi duplicaron los números previstos con su clasificación hasta los cuartos de final de la Europa League.

Entre las victorias y empates logrados en la fase regular, su posición en la misma, más las clasificaciones a dieciseisavos, octavos y cuartos de final el Cela ha ingresado unos 12,92 millones de euros en premios directos. A esa cantidad se le tiene que sumar el Value Pillar. El mismo está valorado aproximadamente en unos 5,2 millones de euros pero esta cantidad puede variar.

El Value Pillar epresenta aproximadamente el 35% del total de los fondos a repartir por la UEFA. Nació de la fusión de dos conceptos antiguos: el Market Pool, basado en el valor de los derechos de televisión de cada país, y el Coeficiente Histórico, basado en el rendimiento del club en la última década. La UEFA reparte 198 millones de euros en este concepto.

El Celta, con una corta participación europea en la última década, se ve perjudicado en el apartado de Coeficiente Histórico aunque sí mejora sus ingresos por derechos televisivos que aporta a la UEFA cada país. Atendiendo a equipos con un potencial similar se pueden calcular esos 5,2 millones de euros como una cifra realista que podría mejorar aún un poco más.

Además el Celta ha ingresado importantes cantidades por la venta de entradas. En las eliminatorias de dieciseisavos, octavos y cuartos de final más de 2.200 aficionados visitantes estuvieron en Balaídos. El Celta, además, colgó el cartel de no hay billetes ante el Friburgo en la que 21.955 personas estuvieron en el estadio de Balaídos en la segunda mejor entrada de la temporada solo superada por los 22.048 espectadores del partido de Liga ante el Real Madrid.