Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 09:39h.

El Celta buscará en las siete jornadas de Liga volver a clasificarse para una competición europea

Javi Rodríguez, tras la eliminación del Celta: "Nos quedan siete finales para volver a Europa"

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VigoEl Celta de Vigo ha dicho adiós a la Europa League tras caer ante el Friburgo en Balaídos. No hubo remontada. Se soñó durante toda la semana pero el cuadro alemán ha sido muy superior en la ida y en la vuelta. Solo con 0-3 en el marcador los de Claudio Giráldez pudieron generar ocasiones para hacer, ya con el tiempo cumplido un gol. Los cuartos de final han sido la meta de un camino largo de catorce partidos. Ahora quedan en Liga siete finales para volver a disfrutar la próxima campaña del Viejo Continente.

Claudio Giráldez confesó que la eliminación "es un palo por la ilusión que teníamos todos de poder llegar a semifinales; pero creo que la perspectiva del tiempo también nos va a dar fuerza y valor a lo que hemos hecho en esta competición y a poder, más allá de quedar fuera, estar en disposición en la Liga de poder jugar otra vez en Europa". "Es lo que todos queremos, y nos tiene que dar esta rabia de hoy fuerza para poder querer vivir esto la última vez", agregó.

"Lo importante es que estamos en disposición de poder jugar otra vez el año que viene competición europea, y es en lo que nos tenemos que centrar ahora", recordó Claudio Giráldez. Reconoce que en esta lucha por volver a clasificarse para Europa esta derrota "no ayuda, evidentemente. "Tenemos dos días libres ahora para recuperar la cabeza, para recuperar el físico, para ir con mucha fuerza a los siete partidos últimos que nos quedan en la Liga", añadió el entrenador celeste.

Claudio Giráldez retó a los suyos a lograr algo que solo se ha conseguido hace más de veinte años con Víctor Fernández: "Nos quedamos con las ganas de más en esta competición. Ese es el motor que vamos a tener para entrenar cada día como animales y para poder estar el año que viene en competición europea, que es lo que todos queremos. Solo una generación del Celta ha conseguido estar más de un año seguido en competición europea, y queremos ser los siguientes nosotros".

"Hay que trabajar, y hay que creer, y hay que confiar, y hay que ajustar evidentemente, muchas cosas, y recuperarnos física y mentalmente, y recuperar efectivos para poder estar todos juntos de aquí a final de temporada y volver a conseguirlo", concluyó Claudio Giráldez tras la dura derrota ante el Friburgo.

El Celta de Vigo se medirá a FC Barcelona, Villarreal, Elche, Atlético de Madrid, Levante, Athletic Club y Sevilla. Siete partidos para lograr quedar en posiciones europeas y repetir participación por el Viejo Continente por segunda temporada consecutiva.