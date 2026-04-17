Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 07:41h.

El zaguero, visiblemente afectado tras los tres goles del conjunto alemán

La debacle de España en Europa aprieta la lucha por la plaza extra en Champions con Alemania: así va la clasificación

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El Celta de Vigo cayó frente al Friburgo por seis goles a uno en la eliminatoria y dijo adiós a la Europa League. El equipo que dirige Claudio Giráldez se lo dejó todo, pero el conjunto alemán logró imponerse de manera amplia a los celestes y acabar con el sueño europeo. El varapalo fue tremendo, y prácticamente todas las cámaras se centraron en Iago Aspas. El veterano capitán celtista podría estar ante sus últimos coletazos como futbolista y, aunque todavía quedan siete partidos de LALIGA EA SPORTS, no pocos sospechan que podría ser su adiós. Sin embargo, hubo otro futbolista que también lo pasó especialmente mal sobre el césped de Balaídos, incluso durante el partido: Marcos Alonso. Así lo destacó Santi Cañizares durante la retransmisión televisiva en Movistar Liga de Campeones.

Y es que, según el exportero celeste y comentarista, el defensor estaba pasando un mal rato debido a lo abultado del marcador y los muchos minutos que quedaban: "Marcos Alonso es de los jugadores que más está acusando el golpe moral. Le dice Iago que espabile, que busque, que esté activo. Pero es de los jugadores que más está acusando la situación de desesperación, casi de vergüenza deportiva, de estar en este momento de partido, todavía media hora por delante y un 6-0 en la eliminatoria", destacó el analista.

Santi Cañizares y el estado de Marcos Alonso: "Se le nota más que al resto"

En este sentido, Santi Cañizares tiene claro que no por la edad se cierran antes las heridas o te importan menos las derrotas. No. A veces, con la edad te afectan incluso más que a los más jóvenes, porque tienes menos oportunidades en el futuro para resarcirse: "No es fácil de gestionar para un jugador, pero a Marcos se le está notando mucho más que al resto. Quizá porque es más veterano y muchas veces lo sufres mucho más. Cuantos más partidos acumulas atravesando por estos momentos en tu carrera, pues es más desagradable, las cosas como son", sentencia.

De este modo, el exportero se dio cuenta de que Marcos Alonso no lo estaba pasando bien durante la recta final del encuentro. Que el nudo de la garganta no se iba y que le estaba costando, a nivel anímico, acabar el encuentro con normalidad. Ahora tendrán hasta el miércoles que viene para digerir el mal trago e ir a buscar al FC Barcelona al Camp Nou. Y es que la temporada no ha acabado ni mucho menos, ya que aún queda en juego la quinta plaza.