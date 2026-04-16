Alberto Bravo 16 ABR 2026 - 22:58h.

Balaídos jaleó a los jugadores a pesar de la dura derrota y la eliminación

Javi Rodríguez, tras la eliminación del Celta: "Nos quedan siete finales para volver a Europa"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, admitió este jueves que su equipo ha estado "muy lejos" de poder alcanzar las semifinales de la Europa League porque han sido "inferiores" al Friburgo en los dos partidos. El técnico porriñés quiso darle las gracias al celtismo por todo el apoyo que han recibido durante toda la temporada y por su reacción al finalizar el encuentro: "Se nos pone la piel de gallina".

"Han sido justos vencedores, tanto del partido como de la eliminatoria. Hemos arrancado bien, con agresividad, pero nos ha faltado finalizar para intimidar más al rival. Ellos han aprovechado un par de interrupciones para ajustarse mejor, vuelven a estar más cómodos en los pares, y en los momentos importantes del partido también han tenido mucho acierto", comentó.

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En rueda de prensa, reconoció que el primer tanto fue "un jarro de agua fría" porque a partir de ahí se puso "mucho más complicado" el pase a las semifinales. Agradeció el apoyo de los aficionados a la conclusión del partido, "un premio" para sus futbolistas por su trayectoria en la competición continental pese a que en esta ocasión han estado "lejos" del Friburgo.

"Se nos pone la piel de gallina. Es precioso ver, cuando todo el mundo está fastidiado, porque todos estamos fastidiados, los que estamos dentro del campo y los que están fuera, que han sacado la fuerza y el orgullo de sus jugadores, el orgullo que sienten por sus jugadores, para vivir un momento tan bonito de despedida de la competición, y creo que la competición que hemos hecho lo merece", explicó Claudio Giráldez.

"Hemos estado muy lejos de poder pasar la eliminatoria, es una realidad. Ellos han sido muy superiores, tiene mucho mérito los dos partidos que han hecho. Ahora tocar levantarse porque esto es un palo, pero el tiempo también dará valor a lo que hemos", indicó.

"Lo importante es que estamos en disposición de poder jugar otra vez el año que viene competición europea, y es en lo que nos tenemos que centrar ahora, y dar las gracias desde aquí a toda la afición: a los que han estado en el recibimiento, a los que no han podido venir hoy porque es un día laboral, a los que han animado durante todo el partido, a los que se han quedado al final; y nos sentimos muy orgullosos de la afición que tenemos, y creo que ellos también de los jugadores", insistió el preparador celeste.

Destacó que "es un día también para, cuando no nos salen las cosas, sentir orgullo por nuestros futbolistas, porque, aunque estemos en un momento más bajo, ellos son los que nos han llevado hasta cuartos de final de Europa League, por quinta vez en nuestra historia, y los que nos tienen sextos en la competición doméstica".

Claudio Giráldez espera que "la rabia" de esta eliminación aporte "fuerza" a sus futbolistas en este tramo final del curso porque el objetivo es "volver a jugar en Europa la próxima temporada porque es algo mágico para nosotros y muy difícil de conseguir, nuestra historia así nos lo dice".