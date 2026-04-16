eldesmarque.com 16 ABR 2026 - 22:23h.

El canterano reconoció la superioridad del Friburgo en la eliminatoria

Iago Aspas sigue sin resolver la incógnita sobre su futuro: "Lo que tenga que venir, vendrá"

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VigoJavi Rodríguez, defensa del Celta de Vigo, reconoció este jueves la superioridad del Friburgo en la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League. El canterano pidió centrarse en las siete jornadas de Liga porque ahí se juegan volver a una competición continental la próxima temporada. Los vigueses son sextos a solo dos puntos del Real Betis, que ocupa la quinta plaza.

"Hemos empezado intentando apretar arribar para enchufar a la gente y tener todo de nuestra parte, pero luego nos ha venido ese gol en su primer tiro a puerta. A partir de ahí, el partido se nos ha hecho un poco largo. Pero hay que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí y de esta afición que os apoya hasta el final", comentó.

El jugador nacido en Poio no dudó en felicitar al equipo alemán por su pase a las semifinales: "Fueron mejores, es así. Tenemos que seguir porque nos quedan siete finales en la Liga para volver a Europa la próxima temporada". "Lo bueno es que tenemos el fin de semana para desconectar y para alejarnos de todo lo que es fútbol. Despejar las cabezas y volver nuevos la semana que viene", agregó el celeste.

Javi Rodríguez destacó "el físico" del Friburgo, un equipo que en su estadio "jugó a lo que quiso", por eso hoy intentaron llevar "el partido a lo futbolístico". "Nosotros arriesgamos un poco yendo a pares, pero si no ganas los duelos te pueden superar. Son acciones que tenemos que trabajar para que no vuelva a pasar", respondió al ser cuestionado por los dos primeros goles del conjunto germano.