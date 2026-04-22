Alberto Bravo 22 ABR 2026 - 12:43h.

El canterano celeste quiere seguir en Vigo la próxima temporada tras regresar en enero de Inglaterra

Fer López reflexiona sobre su futuro en el Celta: "Soy muy feliz aquí, pero no depende solo de mí"

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VigoFer López seguirá siendo jugador del Celta de Vigo al menos hasta el 30 de junio, cuando termine su periodo de cesión. Por delante le quedan cuatro años de contrato con los Wolves, equipo recién descendido a la Championship. En verano las tres partes se sentarán a negociar un nuevo préstamo, ya que el futbolista no quiere jugar en la segunda división inglesa y el club vigués quiere seguir contando con él. Los Wolves, que hace menos de un año pagaron 23 millones de euros por su fichaje, quieren que sea uno de los líderes del proyecto con el que pretenden regresar a la Premier League.

Con un largo verano por delante resulta curioso que Fer López publicase en su cuenta de Instagram un mensaje cuando los Wolves descendían matemáticamente a la Championship. "Volveremos", escribía el canterano celeste con varias imágenes de él en Balaídos tras caer eliminados en la Europa League ante el Friburgo.

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El futbolista quiere continuar en Vigo la próxima temporada. Él mismo lo ha confesado en distintas ocasiones sin esconder su deseo: "Aquí estoy muy contento jugando con mis compañeros y muy contento con el cuerpo técnico. Soy muy feliz aquí, pero no depende solo de mí".

Los Wolves, que realizaron una fortísima inversión por el centrocampista tendrán la última palabra sobre su futuro. Fer López quiere continuar en Vigo, de hecho su intención inicial en el mercado invernal era firmar una cesión por temporada y media, y el Celta quiere seguir contando con él.

Marián Mouriño y Marco Garcés deberán negociar con el conjunto inglés un nuevo préstamo. En el mismo se podría incluir una opción de compra ya que en estos momentos el Celta no está capacitado económicamente para recomprar al futbolista por una cantidad cercana a los 23 millones de euros que abonaron los Wolves.

Se avecina de nuevo una larga negociación entre Celta y Wolves. Jorge Mendes, representante de Fer López, es conocedor del deseo del jugador de seguir al menos un año más en Vigo. Si los de Claudio Giráldez se clasifican para Europa será más sencillo llegar a un acuerdo. En la actual cesión, que expira el 30 de junio, Fer López renunció a una parte de su ficha ya que los vigueses pagaron por su cesión a los Wolves. Se podría repetir una fórmula similar.

Fer López suma dos goles en los 16 partidos de Liga y Europa League que ha disputado con el Celta de Vigo desde febrero. Con cerca de 900 minutos de juego Claudio Giráldez lo ha utilizado tanto de volante como de mediocentro ofensivo. Aunque su rendimiento no está siendo sobresaliente el porriñés sigue contando con él como uno de los futbolistas con más minutos sobre el césped.