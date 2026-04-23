Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 12:43h.

El técnico chileno analiza el encuentro ante el Real Madrid

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Manuel Pellegrini compareció este jueves en sala de prensa en la previa del duelo liguero ante el Real Madrid. El entrenador del Real Betis tomó aire en Montilivi tras dejar atrás una larga racha de malos resultados que acabó con el equipo verdiblanco apeado de la Europa League. Ante los medios, el experimentado técnico chileno respondió a nombres propios como el de Isco Alarcón, así como trató otros asuntos de interés.

El entrenador verdiblanco, al ser cuestionado por la victoria ante el Girona, dejó claro que no sintió el triunfo como un motivo para acallar las críticas: "Personalmente nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar bocas. Trato de tener una opinión criteriosa. Dije una realidad, nos fuimos en una competencia con una derrota dolorosa, pero el fútbol te da revancha. El gran mérito de este plantel es estar quintos, así que ahora tenemos que rematar el año".

Las palabras de Manuel Pellegrini en el Real Betis

El plan con Isco Alarcón y la enfermería. "La puso con mucha precisión una pelota que no era fácil. Tenemos que ir llevándolo de a poco, irá aumentando sus minutos. Descartes para mañana, Ángel Ortiz, Junio y Pablo García, que juega con el filial. El resto, todos en condiciones".

Una gran temporada si queda quinto. "Consideraría un gran logro volver a salir en quinto lugar, ya veremos cual, pero independientemente de la competencia, jugar en Europa seis años seguidos solo lo hace Barcelona, Madrid y Atlético, ningún otro club lo hace. Me parecería una buena temporada, independientemente de los traspiés puntuales".

El rival. "El Real Madrid no pasa un buen momento, pero sigue siendo el Real Madrid. Tienen jugadores que desequilibran partidos en uno o dos balones. Un descuido y esos jugadores te marcan rápidamente. Ojalá mañana podamos demostrarlo en el campo, pero siempre va a ser difícil con el Real Madrid".

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Las opciones por la quinta plaza. "Más cerca sí, porque queda un partido menos, pero segura no. Tenemos que demostrarlo en estos partidos que nos quedan, tenemos que intentar asegurar lo que hemos logrado hasta el momento".

¿Feria si ganan al Madrid? "Después del partido, ya jugamos el otro fin de semana el domingo, así que lo van a tener libre. Ya cada uno hace lo más conveniente independientemente del resultado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y a donde ir".