Alineaciones confirmadas de Real Betis y Real Madrid en la jornada 32 de LALIGA

eldesmarque.com 24 ABR 2026 - 19:30h.

Antony vuelve al once del Betis; Vinicius y Mbappé, las referencias del Real Madrid

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, pide perdón a los béticos por lo que ocurrirá en el Real Betis - Real Madrid

Compartir







Real Betis y Real Madrid abren este viernes, a partir de las 21.00 horas en La Cartuja, una nueva jornada de LALIGA EA SPORTS. Uno de los duelos más apasionantes del fin de semana y con mucho más que tres puntos en juego. Los de Álvaro Arbeloa buscan meter algo de presión al líder y/o al menos enmendar su honor para evitar tener que hacerle el pasillito al FC Barcelona en El Clásico del próximo 10 de mayo. Con muchas bajas, pero con Kylian Mbappé y Vinicius Júnior de inicio. Por su parte, los de Manuel Pellegrini tratarán de olvidar lo que ocurrió hace una semana en la Europa League y refrendar su mejoría con un triunfo que allanaría el camino hacia la quinta plaza. Con Isco Alarcón a la espera de reaparecer ante su público cinco meses después.

El once del Real Betis

Para el duelo de La Cartuja, vuelven a la convocatoria el central Diego Llorente tras superar un esguince de tobillo que lo dejó fuera del último partido y el internacional brasileño Antony Dos Santos una vez cumplido un partido de sanción en Gerona. El extremo brasileño será una de las claves clave en el desborde del juego de bandas bético junto al marroquí Ez Abde, el futbolista de ataque más determinante de los verdiblancos en el presente ejercicio.

Las molestias del colombiano Cucho Hernández, suplido en Montilivi por un golpe en la rodilla, harán que Pellegrini dé continuidad en el eje del ataque al congoleño Cedrick Bakambu en un duelo en el que los de Pellegrini vuelven ante su afición después del varapalo europeo.

El Betis sale con: Álvaro Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde y Bakambu.

La alineación del Real Madrid

Álvaro Arbeloa sale con: Lunin; Trent, Rudiger, Huijsen, Mendy; Bellingham, Valverde, Thiago; Brahim, Vini Jr y Mbappé.

La ausencia de Dani Ceballos para el choque de La Cartuja es la más llamativa y, de momento, se desconocen las causas por las que no está incluido entre los elegidos para enfrentarse a 'su' Real Betis. Tampoco estará Tchouaméni, que se une a la lista de lesionados que forman Rodrygo Goes, Thibaut Courtois, Éder Militao y Arda Güler, mientras que Raúl Asencio regresa a una convocatoria después de superar una enterocolitis bacteriana que le ha tenido diez días alejado de los terrenos de juego.