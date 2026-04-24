Jorge Morán 24 ABR 2026 - 20:12h.

El jugador publicó una historia de Instagram con una canción

Dani Ceballos se irá del Real Madrid y "ya hay contactos" con un nuevo equipo

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Dani Ceballos ha sido una de las sorpresas del Real Madrid para el partido ante el Real Betis. El futbolista, que apenas ha contado en lo que llevamos de temporada, fue uno de los descartes de Álvaro Arbeloa, lo que ha supuesto una sorpresa para muchos. Con las voces de un futuro fuera de la capital, esto no hace más que confirmar lo que parece un secreto a voces.

Y aunque la primera explicación sobre la desconvocatoria apunta a que tan sólo se trata de una decisión técnico del entrenador blanco, parece que podría haber algo más atrás de ello. Ceballos tan sólo ha jugado 804 minutos en toda la temporada, sin anotar ni un gol ni dar una asistencia. Y antes de que la lista del partido entre el Real Madrid y el Real Betis se hiciera oficial, el mediocentro dejó dos publicaciones que hacen plantearse algo más.

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Ceballos y una letra de canción con muchos mensajes

Poco antes de la lista de Arbeloa, Ceballos publicó dos historias en su cuenta de Instagram. En la primera de ellas se le podía ver entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que también se podía escuchar la canción 'Sigue creciendo' de RRF.

Pero fue la segunda la que ha llamado más la atención entre los madridistas. Con el mensaje 'trabajando duro', Ceballos subió una historia en la que se le podía ver sin camiseta en un entrenamiento en el gimnasio. En esta, la canción elegida fue Karma de Beno Real, con un extracto que muchos han interpretado como un mensaje.

"No todo el que sonríe quiere verte bien. Pero el tiempo revela quién es quién. No devuelvo golpes, devuelvo distancia. La paz llegó cuando perdí la arrogancia. Vi a muchos caer por hablar de más. Y a otros, subir por saber callar", se puede escuchar en la publicación, lo que muchos han interpretado como un posible mensaje hacia Arbeloa. Lo seguro es que esta será la última temporada de Ceballos de blanco en un año en dónde hasta los canteranos como Thiago Pitarch han contado con más oportunidades.