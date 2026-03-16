Jorge Morán 16 MAR 2026 - 15:43h.

El mediocentro apenas ha tenido oportunidades esta temporada

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No está siendo la mejor temporada para Dani Ceballos. El mediocentro español apenas está contando con oportunidades de Xabi Alonso y de Álvaro Arbeloa, pero a esto se le suma que está más en la enfermería que en el terreno de juego. Y después de un verano en el que ya estuvo a punto de salir, parece que este mercado de fichajes será el definitivo.

Sin duda, Ceballos es uno de los nombres que están en la rampa de salida. Pero esto estará en su manos, como ya pasó este pasado verano. "Estuvo a punto de resolverse el verano pasado con una negociación con el Olympique de Marsella que llegó hasta el último momento y al final el jugador decidió quedarse en el Real Madrid", dijo Jorge Picón en ElDesmarket.

La situación de Dani Ceballos en el Real Madrid

El de Utrera tiene contrato en el Real Madrid hasta 2027, pero en el club blanco esperan poder sacarlo este mercado. "Hay varios equipos en el extranjero que han preguntado por su situación", desveló Picón. "Yo no me atrevería a decir que sea su última temporada en el Real Madrid, porque si no quiso salir la temporada pasada no sabemos que puede pasar esta, pero va a ser un verano en el que se va a hablar mucho de Ceballos", apuntó.

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Un futbolista que decidió quedarse en el club blanco, pese a la gran oferta del equipo francés. "El Marsella tenía un proyecto ambicioso, además con dinero, le pagaban un buen salario. A mi me cuesta entenderlo, pero es verdad que se dice mucho que en Madrid se vive muy bien y cuesta más salir", opinó el periodista, que apoyó las decisiones de los futbolistas: "Tú tienes un contrato y si quieres cumplirlo, pues estás en tu derecho".

Una salida que para Nacho Donado se vio frustrada por la idea que tenía Ceballos para esta temporada. "Se veía en una posición en la que podía disputar más minutos por las salidas de Kroos y Modric, pero han llegado las lesiones. Si no fuera por eso, yo creo que es un jugador que tendría ambición de salir", dijo en ElDesmarket.

La sombra del Real Betis

Dani Ceballos nunca ha escondido su amor por el Real Betis y para Jorge Picón, este es el unico equipo que haría cambiar de opinión al mediocentro del Real Madrid. Él está como loco por el Betis. Le diría que sí con los ojos cerrados, pero la cuestión es que tampoco se ha dado, porque la situación económica de los sevillanos tampoco se daba. Luego a ver que pasa con el Betis que acaba de fichar a Fidalgo y tiene muchos en el centro del campo", zanjó.