Jorge Morán 16 MAR 2026 - 13:48h.

El técnico catalán ha logrado vencer en varias ocasiones a los blancos

La superstición de Pep Guardiola que repetirá ante el Real Madrid

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El Real Madrid quiere confirmar en Inglaterra su pase a los cuartos de final de la Champions League en un partido que supondrá la vuelta de Kylian Mbappé al equipo de Arbeloa. Pero ojo que no está todo dicho por el Manchester City, quién confía en una remontada que sería histórica. Y si hay alguien que cree en la machada, ese es Pep Guardiola, quién ya ha ganado en varias ocasiones a los blancos.

El técnico se verá de nuevo las caras con el Real Madrid, al que tiene cogida la medida. "Estoy muy satisfecho de lo que he vivido. Tantos partidos te dan mucho poso... los datos no son malos. Hemos hecho muchas cosas increíbles. Lo que he vivido como jugador y entrenador no va a cambiar", comentó el español, que se aferra a sus números.

Guardiola se ha enfrentado en 28 ocasiones como entrenador a los blancos, con 14 victorias, seis empates y ocho derrotas. El City vs Real Madrid se ha convertido en el duelo clásico de la Champions League, aunque si repasamos los resultados, sólo habría uno que serviría este martes a los ingleses. Sería el de semifinales de la temporada 2022/2023, en donde los de Guardiola obtuvieron la victoria por 4-0 en el Etihad.

La confianza del Manchester City en la remontada

Aunque los datos y las sensaciones no están de su lado, en el City creen que la remontada es posible. "Hay que hacer un partido perfecto durante 90 minutos. Hay que intentar no rendirse nunca", comenzó diciendo. "En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo... pero hay que hacerlo muchas veces", señaló.

"Tendremos que hacer un partido perfecto en todas las áreas para que podamos pasar. Siempre tengo buenos recuerdos en las derrotas, dolorosas.. pero están en la cabeza. Las cosas malas también forma parte de esto", apuntó el técnico.

En caso de que la remontada no se de y sea el Madrid el que pase a cuartos, Guardiola no quiere tener la sensación de haber tenido un nuevo fracaso. "Lo importante es no creer que es un fracaso. En el deporte, puedes hacer las cosas bien, intentar mejorar e intentarlo de nuevo la temporada siguiente. Todo surge del trabajo duro, la dedicación y el amor por tu deporte; no hay ningún equipo en el mundo que gane siempre", reflexionó.

"Hay ocasiones en las que puedes ser extraordinario. Hemos tenido grandes partidos contra vosotros. En el deporte se pierde más de lo que se gana, ¿cuánto tiempo vas a pasar pensando en ello? Hay muchas cosas más importantes ocurriendo en el mundo que pensar en eso. El Real Madrid ha ganado 15 (Champions), pero ha jugado 100, ¿es eso un fracaso? Han perdido más de las que han ganado. Quizás me preguntas esto porque soy del Barça", zanjó.