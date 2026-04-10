En vídeo, la reacción de Luna Serrat y Dani Ceballos cuando se enteraron de que iban a ser padres

Saray Calzada 10 ABR 2026 - 09:07h.

Dani Ceballos y Luna Serrat han compartido en redes sociales el momento en el que se enteraron que iban a tener hijos

El mensaje de Dani Ceballos pidiendo sitio en el Real Madrid a lo Bad Bunny: "Vales más de lo que piensas"

Compartir





