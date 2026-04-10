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En vídeo, la reacción de Luna Serrat y Dani Ceballos cuando se enteraron de que iban a ser padres

En vídeo, la reacción de Luna Serrat y Dani Ceballos cuando se enteraron que iban a ser padres
Luna Serrat y Dani Ceballos cuando se enteraron que iban a ser padres. Instagram: @lunaserrat
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Dani Ceballos y Luna Serrat anunciaban hace unas semanas que iban a ser padres. La nieta del cantante estaba embarazada por partida doble. El jugador vive este momento personal con mucha emoción, aunque en lo profesional no vive su mejor etapa. Poco a poco la pareja está compartiendo con sus seguidores cómo están viviendo este proceso. Lo último que han publicado es cómo se enteraron que ella estaba embarazada. Pincha en el vídeo superior para ver ese momento tan emocionante.

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