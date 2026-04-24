Álvaro Borrego 24 ABR 2026 - 23:43h.

El central se mostró impotente por el mal resultado del Real Madrid, que dice adiós a LALIGA

El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

Compartir







El Real Madrid dice adiós definitivo a LALIGA después de dejarse dos puntos en el último suspiro de su visita a La Cartuja. Un punto tan amargo para los de Arbeloa como merecido para el Real Betis, cuya valentía tuvo su recompensa en ese disparo de Héctor Bellerín en el descuento. Un gol que dinamita las opciones del conjunto blanco, que podría llegar incluso a El Clásico teniendo que hacerle el pasillito al FC Barcelona si estos no fallan en las próximas jornadas, de ahí la impotencia en la plantilla madridista, absolutamente abatida tras el empate definitivo.

Esa decepción se reflejó a las mil maravillas en la imagen de Trent Arnold, Bellingham, Mendy y Rüdiger tendidos sobre el terreno de juego nada más lograr el rival el empate. Un pinchazo que no sentó nada bien entre los jugadores, especialmente en el central alemán, quien otra vez volvió a ser protagonista por un gesto de todo menos deportivo.

Justo después del pitido final, el defensor se fue hacia Marc Roca recriminándole cosas, en actitud amenazante y con voluntad de entrar en una discusión. El jugador del Real Betis le reprendió y llegaron a encararse, aunque por suerte pasaron por ahí algunos compañeros para rebajar las pulsaciones. Rüdiger siguió insistiendo, pero el centrocampista no volvió a entrar el trapo y el entuerto terminó por disolverse. Una imagen que refleja la impotencia del conjunto blanco.