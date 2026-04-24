Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 23:15h.

El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

Vini Jr anotó el primer tanto del Real Madrid; Héctor Bellerín empató en el último suspiro

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El Real Betis consiguió sumar un punto ante el Real Madrid (1-1) en un encuentro en el que ninguno de los dos equipos estuvo brillante y en el que el empeño de Antony, combinado con el acierto de Bellerín, acerca al equipo de Manuel Pellegrini (aún más) a la quinta plaza.

Un partido, una historia, de viernes de Feria. El quinto día de celebración en Sevilla es el primero en el que los pies empiezan a pesar, los roces empiezan a molestar y cada vez se pasa más tiempo resguardado que saludando a los conocidos. En La Cartuja parecía vivirse así.

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El Betis, por fatiga, falta de descanso o simplemente por cansancio (que todo podría ser causado por la Feria pero en este caso lo hacía la reciente cita ante el Girona) arrancó lento, resguardado en su campo y sin demasiadas intenciones de salir muy lejos.

El Real Madrid, por su parte, tampoco exigía mucho. No quería luces ni farolillos, se conformaba con estar, con dominar y esperar que llegase la ronda a la que invitan. Entre Álvaro Valles y Héctor Bellerín le regalaron la primera.

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Porque tras un buen inicio blanco, sin ser brillante, Ricardo Rodríguez despejó mal un centro inofensivo, Valles la dejó muerta tras un disparo lejano de Valverde y Bellerín, despistado, dejó que Vini Jr anotase a placer (1-0, m. 16).

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El público, como si de un grupo flamenco se tratase, se encargó de levantar a su equipo. Las protestas, los cánticos y los ánimos reactivaron, a la vez que Manuel Pellegrini pedía un pasito adelante, al Betis y aunque ya quedaba poco, Antony le recordó a todos que, con más o con menos, sigue siendo el futbolista más determinante del plantel. Solo Lunin pudo evitar el empate.

En El Real, como en La Cartuja, todo cuenta

El paso por vestuarios no ayudó en demasía. Como si de una ducha rápida que promete resurrección pero tiene efecto contrario, ambos equipos salieron de vestuarios sin demasiados cambios, con un ritmo aún más lento y una indecente cantidad de errores más habituales en pretemporada que en el momento decisivo de la temporada.

El dominio del Real Madrid era inocuo, el Betis iba a tirones y Lunin, como en la primera mitad, iba despejando todo lo que aparecía por su área. El portero de caseta que no quiere saber nada de líos.

Pasaban los minutos en Sevilla y nadie parecía capaz de cambiar nada. Isco Alarcón se reencontraba con La Cartuja, Kylian Mbappé pedía el cambio antes de tiempo y en La Cartuja se recordó que en este estadio, como en El Real un viernes de Feria, nada se celebra antes de tiempo.

En el último suspiro, en el último momento, Antony se dejó el alma por un balón, el Real Madrid se confió y Héctor Bellerín, que regaló la primera, cerraría la noche con un tanto que aleja (aún más) a los blancos del título y acerca (aún más) a los béticos a la quinta plaza. La última y nos vamos, que diría alguno.