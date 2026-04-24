Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 23:02h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

El enigmático mensaje de Dani Ceballos antes de ser desconvocado contra el Real Betis

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El Real Madrid terminó igualando ante el Real Betis con un 1-1 en un partido con gol de Vinicius y Andriy Lunin como el más destacado con sus paradas sin poder evitar el gol de Bellerín. Un encuentro con varias imágenes destacadas como una nueva suplencia, sin calentar, de Dani Carvajal o un Kylian Mbappé que se marchó lesionado.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Andriy Lunin [8]: Acabó de una forma espectacular la primera parte con un doble paradón a Antony y un mano a mano que le saca a Bakambu. También respondió en la segunda, sobre todo en una mano ante la volea del Cucho a bocajarro.

Trent Alexander-Arnold [6]: La historia de siempre: en ataque aporta mucho debido a su preciso golpeo de balón y, en defensa, salió en la foto de la mayoría de transiciones corriendo detrás de Abde. Al menos estuvo más certero cerrando al marroquí cuando le encaraba.

Antonio Rüdiger [6]: Le costó por momentos mantener la línea con Bakambu, que le metió en más problemas de lo esperado. Mejoró con el paso de los minutos sin tener que salir tanto de su posición para cubrir los huecos de Trent.

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Dean Huijsen [6]: Sufrió cuando salió de posición, dejando lagunas que provocaron un mano a mano de Bakambu o que le llevaron a ver la amarilla por un duro derribo a Antony. Clave en la segunda para evitar un remate claro de Fornals y otro de Antony.

Ferland Mendy [5]: El francés volvió a dejar patente su descomunal habilidad defensiva secando a Antony, al que no le permitió apenas entrar en juego en zona de peligro salvo en una última jugada... que acabó en gol al no poder aguantar al brasileño.

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Fede Valverde [6]: De un trallazo marca de la casa desde fuera del área salió el rechace de Valles que no perdonó Vinicius. Le costó más en defensa, donde acusó la baja de Tchouaméni a última hora dejando demasiados huecos en la segunda línea. Casi anota el 0-2 con una arrancada genial, disfrutando en una segunda parte en la que por fin pudo desplegarse con Camavinga a su lado.

Thiago Pitarch [6]: Desde el principio, el canterano le dio al Real Madrid la intensidad que le ha faltado en fechas recientes y ejerció como ayuda a sus compañeros. Le sigue fallando el perder algunos balones prohibidos en su posición.

Jude Bellingham [4]: El inglés sigue destacando en los últimos encuentros de su lesión más en defensa que ataque, colaborando a mantener la ventaja en el marcador sin ser capaz de ser decisivo en zona ofensiva como antaño, con demasiadas pérdidas.

Brahim Díaz [4]: Muy poco del malagueño con balón, que no terminó de encontrarse cómodo sobre el terreno de juego y no encontró a los delanteros con sus pases filtrados al área. En el trabajo defensivo fue uno de los más destacados.

Kylian Mbappé [4]: Cada vez conecta menos y peor con sus compañeros en el ataque del Real Madrid, librando guerras por su cuenta. Precisamente falló al intentar regalarle a Vinicius un gol claro después de su mejor jugada individual. Pidió el cambio por lesión en el tramo final.

Vinicius Jr. [7]: Anotó el 0-1 al estar más listo que Bellerín para llegar al rechace de Álvaro Valles a un chut de Fede Valverde. El más desequilibrante del ataque merengue pudiéndolo hacer aún mejor, tuvo el doblete pero el balón le botó mal.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Betis-Real Madrid

David Alaba [4]: Se le vio que está muy lejos de su forma al llegar tardísimo a un balón dividido con el Cucho que pudo acabar en gol del Betis. Sufrió con el colombiano.

Eduardo Camavinga [7]: No tuvo errores esta vez en defensa y ayudó a mantener la ventaja en el marcador mejorando la actuación defensiva de la medular.

Manuel Ángel [-]: El sevillano tuvo la oportunidad de tener minutos cerca de casa.

Gonzalo García [-]: Minutos para el ariete por la lesión de Mbappé en un tramo de temporada en el que está jugando poco.