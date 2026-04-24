La UEFA confirma la dura sanción a Prestianni por los insultos racistas a Vinicius

Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 15:26h.

Prestianni recibe una sanción de seis partidos, sumando el que ya cumplió

Prestianni niega de nuevo el insulto racista a Vinicius y desvela su sentir: "Fue lo que más me dolió"

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La UEFA ya se ha pronunciado oficialmente ante los insultos racistas de Gianluca Prestianni denunciados por Vinicius y le ha impuesto una ejemplarizante sanción al futbolista del Benfica. El argentino ha recibido un castigo de seis partidos sin jugar por los incidentes ocurridos durante el partido en Da Luz en la ida del play off de la Champions League el pasado 17 de febrero.

Más de dos meses después del choque en tierras lisboetas, el máximo organismo del fútbol europeo ha confirmado la pena que recibirá el futbolista de Ciudadela. Un castigo con algunos matices ya que, de esos seis choques de sanción, uno ya lo cumplió en el mismo encuentro de vuelta de esa eliminatoria ante el Real Madrid, impidiendo que el futbolista viajara al Santiago Bernabéu.

El "periodo de prueba" de Gianluca Prestianni

Además, de esos seis partidos, Gianluca Prestianni podría tener que cumplir sólo tres en caso de no volver a reincidir durante los próximos dos años en los que el jugador estará bajo el foco. Por lo tanto, el futbolista sudamericano podría quedar fuera únicamente de otros dos encuentros sumando ese Real Madrid-Benfica ya mencionado.

Otra de las características de esta sanción es que la UEFA solicitará a la FIFA que se amplíe a todos los torneos que juegue el argentino y no se limite únicamente a competiciones europeas. Esto podría afectar incluso al Mundial de este verano, donde el atacante del club portugués es uno de los candidatos a entrar en la lista final de Lionel Scaloni en la Albiceleste.

De momento, ni el Benfica ni el propio Prestianni se han pronunciado aún tras conocer la sanción, aunque ambos han insistido en estos dos últimos meses de su inocencia. El club intentó por todos los medios legales rebajar esta sanción mientras que el futbolista ha reivindicado su inocencia defendiendo que no se trató de un insulto racista, sino homófobo.