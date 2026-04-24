Kylian Mbappé pide el cambio por lesión en el Betis-Real Madrid y hace saltar las alarmas

Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 22:52h.

Mbappé no pudo terminar el partido

Guti y la decisión personal de Arbeloa con Dani Carvajal: "Me da pena que no esté en el Mundial"

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El Real Madrid ha sufrido una plaga de lesiones en la última semana y el último ha llegado en el partido ante el Real Betis en La Cartuja que abría la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Kylian Mbappé dio el susto en los últimos minutos de partido al notar una dolencia que le hizo pedir rápidamente el cambio a Álvaro Arbeloa, marchándose rápido hacia vestuarios para tratarse con los servicios médicos lo que apunta a una sobrecarga en el isquio.

Después de un mal partido ante los verdiblancos, el galo terminó siendo sustituido, algo raro desde que llegase el salmantino al banquillo blanco, aunque fue por obligación. La cercanía del Mundial en apenas mes y medio con ejemplos como el de Lamine Yamal llevaron al campeón del mundo en Rusia 2018 a salir del campo para que entrase Gonzalo en su lugar.

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Kylian Mbappé salió antes de tiempo de un partido en el que el Real Madrid terminó empatando y en el que el propio futbolista galo estuvo lejos de su mejor fútbol. Tras volver a marcar en el partido ante el Alavés, en esta ocasión se quedó de nuevo con el casillero a cero tras una mala actuación y un tanto de tijera anulado por un claro fuera de juego.

A la espera del parte médico de Kylian Mbappé

Está por ver ahora el alcance de la lesión de Kylian Mbappé a un mes de que termine la temporada del Real Madrid con el Barcelona a ocho puntos en el liderato a la espera del partido culé ante el Getafe de esta jornada. En el aire está también su presencia en el Clásico que madridistas y azulgranas disputarán en el Camp Nou el próximo 10 de mayo.

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Más lejos está el Mundial aunque, para perdérselo, la lesión tendría que ser más grave de lo inicialmente esperado a raíz de los gestos del futbolista. Según las primeras exploraciones, se trata de una "sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda" sobre la que Arbeloa no pudo aventurar más: "No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona".