Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 23:29h.

Arbeloa reclamó un penalti no pitado y falta de Antony sobre Mendy en el 1-1

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Betis con Lunin MVP y cuatro suspensos, incluido Mbappé

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, terminó muy enfadado el partido ante el Betis con el arbitraje de Soto Grado después de reclamar un penalti no pitado a favor en la primera mitad y una falta de Antony sobre Ferland Mendy en el 1-1 en el último minuto. El salmantino acusó a "los que tienen que decidir este tipo de acciones" de "ni saber ni entender" de fútbol para pitar así.

"Sí, para mí, muy clara. No hace falta mucho para, en situaciones así en las que estás con el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco te vas al suelo pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa en la que creo que tenemos un problema. Mucha gente y sobre todo los que tienen que decidir este tipo de acciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte que creo que podríamos haber cerrado el partido", declaró el entrenador merengue en sala de prensa.

Repreguntado por estas polémicas, Álvaro Arbeloa volvió a dejar patente que las veía muy claras: "No, para mí, creo que lo he dicho. Un penalti clarísimo con la mano abierta que no está ni pegada al cuerpo en un tiro de Brahim. No sé, no hay mucho más que ver en una jugada muy clara e igual que en la última cuando Ferland tiene ganada la posición. A nada que te agarren o te toquen un poco el brazo... para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol pero no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido".

Arbeloa, sobre la lesión de Mbappé y la ausencia de Ceballos

Además de la polémica, Álvaro Arbeloa también habló sobre otros temas como la lesión de Kylian Mbappé de la que no pudo avanzar más: "No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona".

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Un encuentro, el Betis-Real Madrid, en el que el equipo blanco volvió a ceder un gol en los últimos minutos de encuentro: "Si tuviésemos una razón clara lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos y tan apretados, normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo. Es algo en lo que tampoco estamos teniendo mucha suerte".

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Por último, Arbeloa, preguntado por la ausencia de Dani Ceballos en la lista por decisión técnica, respondió dos veces la misma frase: "Traigo siempre a los que considero oportuno".