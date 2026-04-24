Las cuentas del Barça para ser campeón tras el tropiezo del Real Madrid

Jorge Morán 24 ABR 2026 - 23:55h.

Un tropiezo con el Espanyol acercaría el título a los de Hansi Flick

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El empate del Real Madrid en el La Cartuja acerca, un poco más, el título de LALIGA EA SPORTS al Barcelona. Los de Arbeloa empataron contra el Real Betis y permiten al club culé soñar con el título en el próximo Clásico del 10 de mayo. Incluso se podría dar, en el caso de un nuevo tropiezo blanco, que los blaugranas llegaran a recibir el pasillo de su máximo rival.

Recién comenzada la jornada 32, aunque ya se ha disputado la 33, al Real Madrid se le escapó la victoria en el último minuto del partido. Un empate que sabe a muy poco para los de Arbeloa, que tan sólo recortan un punto a los culés, quiénes deben jugar todavía contra el Getafe en el Coliseum.

¿Cuándo podría salir campeón el FC Barcelona?

Actualmente, el Barcelona tiene una ventaja de ocho puntos con el Real Madrid. Eso sí, con un partido menos. En caso de que los culés logren sacar los tres puntos en su visita a la ciudad madrileña, la diferencia pasaría a ser de once puntos quedando tan sólo quince en juego. Pero, ¿cuándo podría ser campeón el Barça?

A los de Hansi Flick les quedaría jugar contra Osasuna (J.34), Real Madrid (J.35), Alavés (J. 36), Real Betis (J.37) y Valencia (J.38). Por su parte, los de Arbeloa terminarán LALIGA contra Espanyol (J.34), FC Barcelona (J.35), Oviedo (J.36), Sevilla (J.37) y Athletic (J.38).

Con el Clásico en el horizonte el próximo 10 de mayo, hay muchos que sueñan con celebrar el alirón ante los blancos, mientras otros piensan en el posible pasillo. Si el Barcelona gana al Getafe este sábado y hace lo propio con el Osasuna la próxima semana, los de Hansi Flick podrían salir campeones en caso de que el Espanyol logre puntuar con el Real Madrid.

Es decir, en estos momentos los culés dependerían todavía de tres partidos para levantar el título. En este caso, el Barça llegaría como campeón al Clásico lo que generaría una gran polémica sobre el pasillo del Real Madrid en el Camp Nou.

En el caso de que el Madrid gane al Espanyol, el alirón se podría dar en ese Clásico, siempre y cuando el Barça lo logre ganar al conjunto madridista. Aunque los culés dependen de sí mismos, también podrían tener una ayuda de su rival de la ciudad para lograr coronarse incluso antes de jugar. Dos caminos posibles pero, en todos ellos, parece que lo más seguro es que los de Hansi Flick se coronarán, de nuevo, como vencedores de LALIGA EA SPORTS.