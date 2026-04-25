Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 13:55h.

Se le ha reabierto la cicatriz de una lesión sufrida en diciembre

La imagen que no se vio de Rüdiger pellizcando el pecho de Fidalgo

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Golpe durísimo para el Real Madrid y para la selección de Brasil. Éder Militão tendrá que volver a pasar por el quirófano tras recaer de su lesión en los isquios de la pierna izquierda, lo que le dejará fuera del Mundial de este verano. Una noticia que cambia por completo el panorama tanto para su club como para el combinado que dirige Carlo Ancelotti.

El origen del problema

El central brasileño arrastraba molestias desde diciembre, cuando sufrió una lesión ante el Celta que parecía ya superada. Sin embargo, la situación se ha complicado: la cicatriz de aquella lesión se ha reabierto, obligándole a pasar por quirófano en los próximos días.

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Las alarmas saltaron definitivamente tras el partido ante el Alavés, en el que Militão tuvo que retirarse antes del descanso. Lo que parecía un contratiempo menor terminó confirmándose como una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo. Ahora, con la operación como única solución, el tiempo de recuperación se alarga considerablemente.

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Adiós al Mundial

La consecuencia más inmediata es clara: Militão no llegará al Mundial, que arranca el próximo 11 de junio. Una ausencia de peso para Brasil, que pierde a uno de sus pilares defensivos en una fase de grupos en la que se medirá a Marruecos, Escocia y Haití.

Para el Real Madrid, además, supone cerrar definitivamente la temporada del central, que ya estaba descartado para los últimos cinco partidos. Para Brasil, en cambio, es mucho más que eso: una baja estructural en su defensa en el torneo más importante del año.