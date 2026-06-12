Inés García, la novia de Lamine Yamal, tranquiliza con su recuperación antes del debut

Redacción ElDesmarque 12 JUN 2026 - 10:03h.

Ines García, la pareja de Lamine Yamal, ha compartido una imagen del futbolista para calmar los ánimos sobre su debut y también se queja de un problema insólito para ella que está sufriendo en Estados Unidos

El once de España para el debut en el Mundial sin Lamine Yamal ni Nico Williams

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No queda nada para el debut de España en el Mundial 2026. Una cuenta atrás para algunos jugadores como Nico Williams, Víctor Muñoz o Lamine Yamal, que apuran estas últimas horas para recuperarse por completo de los problemas físicos que han arrastrado antes de ser convocados por Luis de la Fuente. Lo cierto es que el seleccionador ya avisó de que estarán todos sanos y disponibles de cara al partido contra Cabo Verde. “Los que se han quedado en Chattanooga están entrenando al máximo nivel”, avisaba el entrenador después del último partido de preparación antes del Mundial contra Perú.

Inés García tranquiliza con el 'parte médico' de Lamine Yamal

Ahora, por si la palabra del entrenador no fuera suficiente y para dejarnos a todos los españoles más tranquilos, ha sido la novia de Lamine Yamal, Inés García, la que ha querido rebajar la preocupación sobre el estado del joven futbolista y estrella de la Selección. “No os preocupéis por él, llega perfecto al Mundial”, escribe Inés en una publicación en sus stories de Instagram con una fotografía de Lamine Yamal tumbado en la cama sin camiseta y con una mascarilla facial mientras mira el móvil. Destacan también las galletas en la mesilla de noche, que no podían faltar y que son una de las debilidades del futbolista.

No ha sido la única publicación que ha subido Inés en las últimas horas, también ha subido un par de vídeos explicando el problema al que se está enfrentando en Estados Unidos. “Os juro que nunca en mi vida me había pasado lo que me está pasando aquí”, comenta la influencer. “Siempre he dormido dos horas, tres horas al día, cuatro horas. Aquí me duermo a las 10 de la noche y me despierto a las 6 de la mañana”, desvela Inés y avisa a los que van a venir al país anfitrión del Mundial que “traigan ropita de verano” por las altas temperaturas que viven allí.

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Lamine, listo para debutar

España hará su debut el próximo lunes 15 de junio contra Cabo Verde y todo el país espera que Lamine esté completamente recuperado de su lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Una lesión que en un principio pareció preocupar muchísimo y puso en serias dudas su participación en el Mundial. Por suerte, la juventud del jugador y el trabajo físico que ha realizado para llegar al 100% han servido para seguir en la convocatoria de España y es posible que sea titular en el debut.