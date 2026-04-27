Fran Fuentes 27 ABR 2026 - 14:48h.

El italiano volvería al conjunto skyblue tras ser asistente de Pep Guardiola hace tres temporadas

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El Real Madrid sigue trabajando en la confección de plantilla de la próxima temporada. El club blanco tiene muy claros los perfiles a los que aspira, aunque para ello tendrá que dar salida, primero, a varios futbolistas para hacer hueco, tanto en el margen salarial como en las fichas federativas. En este sentido, desde el club creen que, esta vez sí, firmarán a un centrocampista organizador, un perfil que los diferentes entrenadores han demandado en las dos últimas temporadas. Sin embargo, un giro de guion en los banquillos de la Premier League puede propiciar un cambio de paradigma y dejar al conjunto merengue sin uno de sus principales objetivos de cara al próximo curso. Todo dependerá de Enzo Maresca, ex del Chelsea, y de la continuidad (o no) de Pep Guardiola en el Manchester City.

En este sentido, según informa el portal The Touchline, el técnico italiano oposita a ser el sustituto del de Santpedor al frente del conjunto skyblue. En este sentido se trataría de una apuesta continuista, ya que Enzo Maresca fue el segundo de Pep Guardiola durante la temporada 22/23, antes de emprender su exitosa carrera en solitario en el Leicester y, especialmente, el Chelsea, donde logró levantar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

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De este modo, el tema está en la confección de plantilla que, según la citada información, Enzo Maresca ya debate con el conjunto citizen, antes incluso de conocerse si definitivamente será el elegido o no para el banquillo del Etihad Stadium. Y es que tiene muy claro quién quiere que sea su director de orquesta. No hablamos de Rodri Hernández, a quien la marcha de Pep Guardiola solo empujaría hacia el Real Madrid. Se trata de Enzo Fernández. Y es que la citada información revela que el entrenador italiano ha pedido el fichaje del argentino a la dirección deportiva como la principal condición para aceptar el puesto.

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Así las cosas, Enzo Maresca querría volver a encontrarse con Enzo Fernández, volver a dirigirle y que sea su timonel en el centro del campo. Eso sí, llegaría a una posición donde Nico González, Tijaani Reijnders, el propio Rodri cuando está bien, Bernardo Silva o Phil Foden, entre otros, se reparten habitualmente. Sin embargo, el italiano confía plenamente en el argentino y querría empezar a imponer su sello al equipo citizen con la llegada del campeón del mundo.