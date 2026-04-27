Fran Fuentes 27 ABR 2026 - 13:55h.

El brasileño volverá con LALIGA 26/27 ya empezada

El precio de Gonzalo García para su salida del Real Madrid

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El parte médico de Kylian Mbappé no es la única mala noticia, en el plano físico, que ha sufrido la plantilla del Real Madrid en las últimas horas. Y es que se confirma que Éder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente del bíceps femoral después de sufrir una recaída de su última lesión. En este sentido, el brasileño dirá adiós de manera definitiva no solo a lo que resta de temporada, sino también al Mundial, al que no podrá acudir con la selección de Brasil.

De este modo, Éder Militao será intervenido esta misma semana en Finlandia. Allí se someterá a una operación, realizada por el mayor especialista del mundo en este tipo de lesiones. El tiempo estimado de baja del futbolista es de unos cinco meses, por lo que, además de perderse la Copa del Mundo, volvería con el Real Madrid ya con la temporada empezada. Es decir, que no podrá hacer una pretemporada normal junto al resto de sus compañeros. Asimismo, aunque reciba el alta médica, el jugador tendrá que someterse a una exigente puesta a punto a nivel físico. Una "pretemporada" individual para tratar de recuperarse bien de la zona afectada y prevenir el riesgo de nuevas lesiones derivadas.

Así las cosas, Éder Militao se vuelve a romper de gravedad menos de un mes después de haberse recuperado de la anterior, que ya le tuvo alejado de los terrenos de juego durante casi cuatro meses. A sus 28 años, el brasileño acumula un amplio historial de lesiones graves que cada vez hacen más difícil su recuperación. Aunque siempre que ha regresado lo ha hecho a gran nivel futbolístico, el físico y el apartado psicológico hacen mella en cada nueva dolencia que requiere de una intervención quirúrgica para que el jugador se recupere.

En este sentido, el Real Madrid pierde a un jugador fundamental, tanto a nivel deportivo como de vestuario, por lo que resta de temporada. Una mala noticia más en una temporada aciaga, en la que el equipo sumará su segunda temporada sin títulos.