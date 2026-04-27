Celia Pérez 27 ABR 2026 - 10:31h.

El francés abandonó lesionado el partido frente al Real Betis

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Kylian Mbappé ha vuelvo a encender las alarmas en el Real Madrid. El delantero francés tuvo que pedir el cambio en el partido ante el Real Betis en La Cartuja que abría la jornada 32 de LALIGA EA Sports. En los últimos minutos del partido, notó unas molestias en el isquio y abandonó el terreno de juego marchándose directamente a vestuarios. Este lunes se espera que le realicen pruebas médicas que determinen el alcance exacto de su lesión y el tiempo de baja.

Tras un primer diagnóstico, se trataría de una sobrecarga en el isquio, aunque la confirmación definitiva llegará tras las pruebas de hoy. Mientras tanto, Álvaro Arbeloa espera para conocer si podrá contar con su estrella o no para el final de temporada. A pesar de que el cuadro blanco ya no se juega nada, descartado en la lucha por el título a once puntos del Barcelona, aún queda un Clásico por delante el 10 de mayo.

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Por lo que todas las miradas se posan en el francés y en su lesión teniendo en cuenta la cita clave que falta en el calendario blanco y que hay un Mundial con Francia a la vuelta de la esquina que el ariete quiere llegar en las mejores condiciones.

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Cuántos partidos se ha perdido Mbappé esta temporada

En la presente temporada, Kylian Mbappé se ha perdido siete partidos con el Real Madrid. A principios de enero se perdió el duelo frente al Real Betis en LALIGA y posteriormente las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

Poco después, a finales de febrero fue baja frente al Benfica en el encuentro de Champions League. Y ya en marzo, un total de cuatro partidos, en LALIGA contra el Getafe, el Celta y el Elche, y en Champions League contra el Manchester City.