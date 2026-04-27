Endrick no ve claro su regreso al Real Madrid y el Arsenal acecha su fichaje

Fran Fuentes 27 ABR 2026 - 07:35h.

Su rendimiento ha sido notable, pero el jugador aún sabe qué intenciones tendrá el club blanco con él

El dato que retrata al Real Madrid de Álvaro Arbeloa

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El rendimiento de Endrick Felipe en el Olympique de Lyon está fuera de toda duda. El brasileño acumula siete goles y siete asistencias en 16 partidos desde el mes de enero, cuando llegó a préstamo procedente del Real Madrid. En este sentido, el jovencísimo delantero vuelve a contar con minutos tras prácticamente un año y medio en blanco, jugando muy poco tanto con Carlo Ancelotti como, especialmente, con Xabi Alonso. Ahora, en el club blanco se prevé su regreso para que sea un jugador importante de cara al próximo curso. Sin embargo, el jugador no tiene tan clara su continuidad en el Santiago Bernabéu.

Y es que, en una entrevista con Canal+ Francia, Endrick respondió a su hipotética continuidad en el Olympique de Lyon para jugar la Champions con el conjunto francés el año que viene. En este sentido, el brasileño no lo tiene claro: "Sinceramente, no lo sé. Empezamos con una cesión de seis meses, pero si tengo que volver al Real Madrid, lo haré con mucho gusto. Si me tengo que ir a otro equipo, iré a otro equipo. Espero que podamos clasificar al Olympique para la Champions, es ahí donde tenemos que estar", aseguró.

El Arsenal entra en escena en la indecisión de Endrick

En este sentido, el brasileño deja claro que aún no sabe qué le deparará el futuro. Y es que, aunque todas las informaciones apuntan a su continuidad en el conjunto blanco, tampoco se puede descartar una oferta por él. Es ahí donde aparece el Arsenal de Mikel Arteta, quien, según apunta Mundo Deportivo, está muy interesado en el delantero brasileño. En el Real Madrid, en principio, se cuenta con él para el próximo curso, asumiendo como un error que haya tenido tan pocas oportunidades en una etapa tan importante de su desarrollo. Sin embargo, el mercado de fichajes puede cambiarlo todo, y una salida por un traspaso elevado puede acelerar otros movimientos que se perciben como claves a nivel estructural.