Endrick responde en el campo al tirón de orejas de su entrenador

Saray Calzada 13 ABR 2026 - 10:47h.

Endrick dio una asistencia nada más entrar al campo tras ser de nuevo suplente

Endrick anuncia que va a ser padre junto a su mujer, Gabriely

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Endrick ha respondido al toque de atención público que le hizo Paulo Fonseca. En la previa al partido contra el Lorient, el entrenador dijo en sala de prensa que esperaba más de él por eso en los últimos partidos no había salido de inicio. El delantero brasileño asumió el reto y respondió a las palabras en el campo. En el último partido de la Ligue 1 fue suplente y entró en el segundo tiempo.

En cuanto pisó el campo se veía las ganas que tenía de demostrar que podía ser titular y apenas tres minutos después de pisar el verde dio la asistencia a Yaremchuck. También participó en el segundo tanto. Su actuación individual provocó un rechace que aprovechó Tolisso. Con esta victoria (2-0), el Olympique de Lyon ha puesto fin a una mala racha de resultados. Llevaba ocho partidos sin ganar.

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Endrick responde a su entrenador en el campo

Solo le queda competir por meterse en Champions y cada victoria en la ligue francesa es vital para ello. Endrick dejó su sello en este resultado vital. Fonseca le señaló en la previa y él respondió. . "No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos”, dijo ante los medios.

El entrenador dijo que lo necesitaban y el brasileño acudió a la llamada. Desde que fue cedido por el Real Madrid en enero han sido quizás sus peores semanas en el conjunto francés. Comenzó con muy bien pie, con asistencias y goles, pero esta proyección se había frenado. Endrick no solo lo tiene que hacer bien por el Lyon, sabe que desde Madrid le siguen constantemente y que su actuación en el campo puede servir para que el año que viene discuta más la posición a los que están arriba.