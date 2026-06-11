Basilio García Álvaro Borrego Sevilla, 11 JUN 2026 - 14:37h.

El entorno del portero reconoce a ElDesmarque que le cuadra jugar en Nervión

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El Sevilla FC necesita un portero y Diego Conde un lugar donde tener más minutos. El club nervionense esperará hasta cuando pueda a Odysseas Vlachodimos, pero con la salida de Orjan Nyland el próximo 30 de junio, solo cuenta actualmente con Alberto Flores para ocupar la meta sevillista cuando comience la pretemporada, y esa es una de las situaciones que José Ignacio Navarro debe paliar cuanto antes.

Por otro lado, Diego Conde ha caído en el ostracismo en el Villarreal. Llegó procedente del CD Leganés en 2024 y tuvo un protagonismo que fue perdiendo paulatinamente. De hecho, en la jornada 2 de la 2024/25 hizo un verdadero partidazo en Nervión, siendo clave para que el equipo amarillo venciera al Sevilla en el primer partido en casa del proyecto de Xavier García Pimienta. En esta 2025/26 ha vivido a la sombra de Luiz Junior y Arnau Tenas y, de hecho, ni siquiera ha ido convocado a ningún partido de la segunda vuelta, disputando apenas un partido copero ante el Ciudad de Lucena.

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Hace ya semanas que el portero madrileño ha sido relacionado con el Sevilla, pero ElDesmarque ha podido confirmar directamente de su entorno que la posibilidad de recalar en el club del Ramón Sánchez-Pizjuán es una de las mejor valoradas por el cancerbero, que vería con muy buenos ojos ser el portero de un club histórico como el nervionense, y reconoce que ya se han iniciado los contactos. Ha recibido alguna propuesta de LALIGA HYPERMOTION, pero su prioridad es tener los minutos que no ha tenido en Villarreal y mantenerse en la élite

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El Sevilla lo contempla

En el club, además, reconocen que la de Diego Conde es una opción que se valora positivamente por la dirección deportiva que ahora comanda José Ignacio Navarro. Responde al perfil de jugador español, conocedor de LALIGA, y que llegaría con un precio que se amolda a la realidad económica de la entidad.

Aunque el Sevilla espera que el Newcastle United valore la posibilidad de que Odysseas Vlachodimos siga en Nervión, y esperará hasta que sea posible, es necesario fichar a un portero que bien asuma el rol de titular, o bien peleé por un puesto con el meta griego. Diego Conde está dispuesto, el Sevilla también, y parecen condenados a entenderse.