Basilio García Sevilla, 04 JUN 2026 - 14:22h.

Jesús Galván, quien fuera su técnico en el filial, apuesta por él

Alberto Flores, una apuesta inminente

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El Sevilla FC se ha quedado sin porteros del primer equipo. Orjan Nyland ha acabado su contrato y, Mundial de por medio, se ha marchado. Odysseas Vlachodimos regresa al Newcastle tras acabar su temporada de cesión, y aunque al griego le seduce la idea de seguir jugando en Nervión, esa posibilidad se antoja prácticamente imposible teniendo en cuenta su cotización en el mercado y las posibilidades económicas del club sevillista. Así, si mañana comenzara LALIGA EA SPORTS, el portero del primer equipo sería Alberto Flores.

El guardameta de Fuentes de Andalucía ha vivido toda la temporada a la sombra de Nyland y Odysseas, con el rol de tercer portero del primer equipo, cayéndose a última hora de las convocatorias de manera recurrente. Mientras tanto, ha disputado 25 partidos como capitán del Sevilla Atlético, aunque una vez que se consumó su prematuro descenso a la Segunda Federación, se centró exclusivamente en estar a disposición de Luis García Plaza.

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El Sevilla tiene que fichar al menos un portero, pero las probabilidades de que Alberto Flores se quede como segundo guardameta de la primera plantilla crecen teniendo en cuenta la situación de la entidad. En tiempos oscuros, apuesta por la cantera, como ya se ha demostrado con hombres como Juanlu, Andrés Castrín, Kike Salas, Oso o José Ángel Carmona.

Desde que hace prácticamente una década Sergio Rico y David Soria coparan la portería sevillista, no hay presencia canterana de forma habitual en la portería del primer equipo. De hecho, Alberto Flores solo ha jugado un partido en estos años con el Sevilla, fue en la Copa del Rey, ante el Getafe CF, a las órdenes de Quique Sánchez Flores en la temporada 2023/24, hace prácticamente dos años y medio.

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Galván, el avalista de Alberto Flores

Así, ante la posibilidad de que Alberto Flores se quede en el primer equipo, al de Fuentes de Andalucía le ha salido un avalista de prestigio, precisamente en fechas en las que las garantías y avales están muy de moda.

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Se trata de Jesús Galván, el que fuera entrenador del Sevilla Atlético, que ha defendido en palabras a Zona Mixta la opción de que Alberto Flores promocione de manera definitiva al primer equipo. “Yo le daría la oportunidad. Cuando la gente dice: 'El Sevilla no tiene portero'. Sí tiene a Alberto, ¿por qué no le damos la oportunidad? Mide 1,88 metros, tiene buena zurda y una ilusión tremenda por jugar en el Sevilla. Lo que hay que tener es valentía para ponerlo y acertar y equivocarse. No podemos poner a un portero de 23 años que ha jugado 80-90 partidos en el filial. No tiene el nivel de Odysseas, evidentemente, ya que tiene 31 años. Pero para tener experiencia hay que ponerlo y darle su valor y aceptar que va a haber momentos en los que se va a equivocar y otros en los que va a acertar", defiende el técnico sevillano.