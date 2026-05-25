María Trigo Sevilla, 25 MAY 2026 - 18:53h.

Tras tres temporadas, terminaba contrato y no ha renovado

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Él mismo se despidió de la afición del Sevilla FC tras jugar como titular el último partido de la temporada. Luis García Plaza apostó por Orjan Nyland para que dijera adiós al club bajo los palos y ahora ya todo es oficial. El portero termina contrato el próximo 30 de junio y, desde hacía tiempo, ya todos sabían que era muy difícil que cerrara una renovación a pesar de la compleja situación que se le queda ahora el equipo en la portería.

A través de un vídeo en las redes sociales, la entidad de Nervión ha despedido de forma oficial a su cancerbero, al que le desea las mejores de las suertes en el futuro y, sobre todo, en la gran cita futbolística del verano que el meta va a jugar con Noruega: "Gracias, Nyland, por defender nuestros colores durante estos años. ¡Te deseamos mucha suerte en el Mundial!".

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Como se puede ver en el video, el Sevilla le dice adiós mostrando algunas de sus mejores paradas en las tres campañas que ha jugado y dejando de fondo la frase que el pasado sábado el propio Nylan manifestó: "Yo no nací sevillista, pero voy a morir como uno de ellos. Gracias por todo".

Orjan Nyland cierra su etapa en Sevilla FC después de muchas luces y sombras. Tras actuaciones de mucho mérito y otras muy criticadas por errores o situaciones puntuales. De hecho, ante el Celta en su despedida la cosa no fue diferentes, pues tras algunas buenas intervenciones, el noruego falló en el tanto celeste, quedando señalado en su última gran cita como blanquirrojo.

Cabe recordar que el que ha sido primer portero esta temporada, Odysseas Vlachodimos, estaba en calidad de cedido y no se sabe qué va a pasar con él. Por lo tanto, ahora mismo, el Sevilla sólo cuenta en la plantilla con Alberto Flores, portero del filial.