Basilio García Sevilla, 23 MAY 2026 - 23:01h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha caído derrotado ante el Celta de Vigo en su último partido de la temporada. Llegó salvado a la jornada 38 y, aunque hizo una buena primera mitad, acabó perdiendo por un gol de Ilaix Moriba con la inestimable colaboración de Nyland.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los olívicos.

Nyland (2): La decadencia del Sevilla estuvo en el traspaso de poderes en la portería entre Bono y Nyland. El noruego al fin se va, dejando una cantada marca de la casa en Balaídos.

Carmona (6): Partido intenso del visueño, que ha acabado la temporada a buen nivel. Presencia arriba cuando el Sevilla estuvo mejor.

Azpilicueta (7): Adiós a un caballero del fútbol que decidió retirarse con la camiseta del Sevilla. Cumplió en el campo cuando jugó y fuera de él. 90 minutos a un buen nivel, animándose a subir al ataque en busca del empate en el tramo final.

Kike Salas (5): Un pistón más bajo en intensidad que en los últimos partidos. Lógico, por otra parte.

Suazo (4): Javi Rueda le dio la del pulpo -nunca mejor dicho- en la primera mitad. En la segunda, cometió varias pérdidas de balón muy peligrosas.

Agoumé (4): Al tran tran, como en los últimos partidos, con uno de sus clásicos resbalones incluido. Mejorado por Sow y aportando poquito esta vez en tareas ofensivas. Su tramo final bien merece una reflexión.

Sow (6): Ha acabado la temporada a buen nivel. El árbitro le desesperó pitándole faltitas, pero no vio el tremendo agarrón que sufrió en la jugada del gol de Moriba.

Peque (6): Volvía al once titular muchos meses después. Con personalidad, estuvo cerca del gol en la primera mitad.

Alexis Sánchez (6): Tuvo la más clara del equipo en la buena primera parte que cuajó, y la última justo antes de ser cambiado. Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia.

Oso (5): Una de las mejores noticias del Sevilla en la temporada, y en breve debería anunciarse su renovación. Fue bajando de intensidad mientras pasaban los minutos hasta ser cambiado por Ejuke.

Isaac Romero (5): Volvía a la titularidad. También muy activo en el primer acto, sacando su buen disparo a relucir. Cambiado, como toda la delantera, pasada la hora de partido.

Suplentes:

Rubén Vargas (5): Media hora y al Mundial. Objetivo cumplido, no lesionarse. Antes chutaba bien.

Maupay (5): Le dio nervio al ataque del Sevilla. Se despide.

Akor Adams (5): Intentó ponerse de gol, cosa casi imposible en la segunda parte.

Gudelj (6): Lo intentó con un buen disparo.

Entrenador:

Luis García Plaza (5): El equipo compitió, que era lo que buscaba, e incluso cuajó una buena primera mitad. Los 15 minutos desastrosos de la segunda parte y la cantada de Nyland decidieron el partido. El Sevilla acaba en Primera y consigue su objetivo. Hay muchas opciones de que haya sido su último día en el club, pero la situación en la que se encuentra la entidad deja muchas dudas en el aire.