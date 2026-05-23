Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 19:46h.

Los de Giráldez buscan el billete a la Europa League. Los de Luis García acabar con buenas sensaciones un mal año.

Sábado de despedidas en Balaídos: de Franco Cervi a Fer López u Óscar Mingueza

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VigoCelta de Vigo y Sevilla FC han hecho oficiales los onces titulares con los que van a afrontar, aproximadamente dentro de una hora, la última jornada de LALIGA EA SPORTS. El estadio de Balaídos acoge un duelo donde los de Claudio Giráldez buscan certificar la clasificación para la Europa League tras garantizarse el pase a la Conference League la pasada jornada. El Sevilla FC de Luis García Plaza buscará un buen resultado para cerrar una convulsa campaña, tanto en lo deportivo como en lo institucional, tras asegurarse la permanencia. Estas son las alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Sevilla FC en la jornada 38 de LALIGA EA SPORTS.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias, Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro, avanzó que el objetivo es sumar una victoria para no tener que estar pendiente al partido del Getafe ante CA Osasuna: "Tenemos que ganar este partido para jugar la Europa League, quedar sextos después del año pasado haber quedado séptimos y también hay una compensación económica importante para el club. A mayores, tenemos una deuda con nuestros aficionados por los últimos partidos que hemos jugado en casa".

Del rival de este sábado, el Sevilla FC, destacó que "tiene más talento y capacidad individual de lo que dice la temporada. Han jugado en una posición en la que no esperaban estar y eso, seguramente, los ha atenazado y los va a liberar de cara a este partido. Son jugadores profesionales y, además, tienen un entrenador que sabemos que los va a apretar, muy competitivo".

Once titular del Sevilla FC

El Sevilla FC sale con un once titular formado Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Peque, Sow; Alexis Sánchez, Oso e Isaac.

Luis García Plaza, en la previa del encuentro, habló de su futuro al frente del equipo: "¿Seguir aquí? Es la segunda vez que he sustituido a un entrenador, soy más de armar proyectos y de ir creciendo poco a poco con los equipos. Puede entrar un grupo diferente y dejar yo de ser el entrenador. Ya veremos qué pasa".

"Yo quiero lo mejor para el Sevilla. Si lo mejor es que entre alguien de fuera y tenga que salir yo, estaré contento. Pero si no es así, tenemos que saber cuanto antes por dónde tirar. Vamos a ir a la guerra con una economía de las más bajas de LaLiga. Cuanto antes nos movamos, mejor. El futuro es de mucho sufrimiento para traer jugadores, eso lo debemos tener claro", agregó el técnico.

Del partido ante el Celta aseguró que "vamos a competir, es mejor estar arriba. Hay que felicitar al Celta, no solo por LaLiga. Ha hecho una gran campaña, también en Europa y está construyendo algo bonito. En las temporadas hay pequeños altibajos".