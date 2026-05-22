Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 19:03h.

El técnico quiere acabar la liga en sexta posición ganando en Balaídos al Sevilla FC

Qué necesita el Celta para clasificarse a Europa League tras certificar su presencia en la Conference

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, dejó claro que este sábado su equipo va a ir a por la victoria ante el Sevilla FC para certificar su clasificación para la Europa League sin fijarse en el resultado del Getafe CF ante el CA Osasuna. Lo cierto es que los celestes solo necesitan un punto pero el preparador no quiere sorpresas. El técnico porriñés quiere ser sexto en Liga, una posición mejor a la lograda la pasada temporada. Además enumeró las razones por las que prefiere jugar la Europa League por delante de la Conference League.

"Más allá de todo lo que pueda haber alrededor del partido, de todo lo que venimos y de todo lo que podemos ir, tenemos un partido delante que tenemos que ganar. Es jugar Europa League o Conference. Queremos jugar Europa League, que es quedar sextos", arrancó el entrenador del Celta en sala de prensa.

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"El año pasado quedamos séptimos. Hay una compensación económica detrás, importante para el club, y encima tenemos una deuda, entre comillas, con nuestros aficionados en los últimos partidos en casa, y queremos saldarla", continuó Claudio Giráldez. El porriñés considera importante "darle esa alegría a toda la gente que va a ir a esa fiesta, que tiene que ser una fiesta, no importa lo que pase en el partido" porque para él es importante "celebrar" la clasificación europea.

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Subrayó que en Balaídos "queremos que sea una fiesta redonda y, para eso, tenemos que ganar el partido y que sea el broche de oro a una temporada buenísima". "En el partido de mañana, o ganamos jugando la Conference, o ganamos jugando Europa League. Creo que eso también lo he visto en la semana, en que nos ha quitado tensión", confesó Claudio Giráldez.

El porriñés explicó que "llevas mucho tiempo en esas posiciones de la Liga y que, aunque no sea nuestro objetivo inicial, no quieres perderlo. He percibido a la gente más liberada a la hora de entrenar, pero con la concentración y las conversaciones entre ellos de que todo el mundo quiere jugar Europa League".

Destacó que "nuestra Liga incluso es mejor que la del año anterior". "También, como me habéis preguntado antes y lo hemos reconocido, llegamos justos a este momento de la temporada en lo energético, en la cabeza, en lo físico, porque, como es lógico, para muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, es el primer año que hemos vivido esto", confesó el entrenador.

Por último se mostró de satisfecho con todos los actos organizados por el club para este sábado en Balaídos antes y después del partido ante el Sevilla FC: "Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el club y con que tengamos que vivir el partido mañana como una fiesta, pero queremos jugar Europa League y, para eso, hay que ganar el partido". ante un rival que "tiene más talento y más capacidad individual de lo que dice la temporada".