Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 09:04h.

Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Mingueza acaban sus contratos.

El Celta anuncia la renovación de Iago Aspas: "Va a jugar una más"

Compartir







VigoEl Celta de Vigo, ya con la renovación de Iago Aspas confirmada, cerrará este sábado la temporada ante el Sevilla FC en Balaídos. Lo hará con una gran fiesta durante todo el día para celebrar que los de Claudio Giráldez están una nueva temporada clasificados para Europa. Será una jornada especial para varios jugadores. Dirán adiós al club del que han formado parte los últimos años. Este sábado 23 de mayo será un día de despedidas.

Mihailo Ristic, Joseph Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza terminan sus contratos. Los tres primeros, con un papel residual en los últimos años, no han recibido una oferta de renovación por parte del Celta. En el caso de Óscar Mingueza el Celta presentó su mejor oferta posible hace meses. El catalán no respondió pidiendo tiempo para valorarla. Todo hace indicar que tras cuatro años en Vigo emprenderá una nueva aventura.

Aún así Claudio Giráldez no quiso dar por perdido al jugador: "Tengo más dudas de lo que pueda pasar. No puedo dar ni mi opinión, si soy optimista o no. Veremos un poco qué pasa. Sé que llevan todo el año hablando y creo que el verano va a ser así". También señaló que "cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para él y para todos".

El papel de Mihailo Ristic en sus tres temporadas en Vigo ha sido residual. Las lesiones han lastrado su rendimiento cerrando su etapa de celeste con 41 partidos y tres asistencias en algo más de 2.000 minutos de juego. En el caso de Joseph Aidoo la rotura del tendón de Aquiles en octubre de 2023 destrozó por completo su carrera. A partir de ahí nunca logró acercarse a su nivel. Con 150 partidos, cuatro goles y dos asistencias se marcha de un equipo al que llegó en 2019.

Franco Cervi, petición expresa de Eduardo Coudet, llegó a Vigo con vitola de titular e importante. Su paso por el Celta será recordado por sus tres últimas temporadas, donde apenas ha jugado. Este año ni siquiera ha tenido un minuto en Liga. Su balance a lo largo de las cinco campañas es de 108 encuentros con siete goles y 13 asistencias.

También deberá decir adiós, aunque puede que de forma momentánea, Fer López. El volante debe regresar a los Wolves, club propietario de sus derechos. Aunque el Celta, el cuerpo técnico y el futbolista quieren seguir juntos todo dependerá de las negociaciones que sucederán este verano. Hay optimismo en lograr una nueva cesión para la 2026/27.

Otros futbolistas también estarán diciendo adiós al Celta este sábado en Balaídos. Jugadores como Manu Fernández o Carlos Domínguez podrían salir este verano aunque por ahora no hay una decisión tomada con estos jugadores. Lo cierto es que sus pocos minutos esta temporada invitan a pensar que el próximo curso no estarán en Vigo.

No se espera que este sábado sea el último de Marcos Alonso como celeste. El jugador aún no ha renovado su contrato pero en el club creen que la continuidad del veterano defensa está prácticamente garantizada. En los próximos días se hará oficial su renovación por una temporada más.

En el limbo queda la situación de jugadores como Ilaix Moriba o Williot Swedberg. Los dos futbolistas tienen un importante cartel en el mercado. El Celta necesita vender por unos 18 millones de euros antes del 30 de junio. El club estudiará ofertas por ambos para cuadrar su presupuesto anual.

Con las salidas seguras de Mihailo Ristic, Joseph Aidoo, Franco Cervi y Óscar Mingueza el Celta bajará su masa salarial de manera notable la próxima temporada. Todos ellos percibían fichas de la parte media alta de la plantilla con salarios que rondaban de los 1,5 a los 2 millones de euros brutos por temporada. Junto al salario de Iago Aspas que ha decidido diferirse en tres años el club logra aliviar en más de diez millones el gasto de su plantilla.