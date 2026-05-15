Alberto Bravo 15 MAY 2026 - 14:05h.

El club, con los ingresos por la Europa League, y el mercado invernal ha bajado su previsión inicial en 14 millones de euros

Fer López abre la puerta del mercado con un mensaje para Celta y Wolves

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VigoEl Celta de Vigo aún no ha cerrado sus cuentas anuales. Sin embargo en su primera estimación apuntan a que para no presentar pérdidas en el ejercicio que concluirá el próximo 30 de junio se deberán recaudar alrededor de 18 millones de euros con la venta de jugadores. Esta cantidad podría ser ligeramente inferior una vez que estén todos los números sobre la mesa. En todo caso esa cifra ya se da por buena en A Sede como un número ajustado a la realidad.

Desde que se presentaron las cuentas anuales, el pasado mes de diciembre, el club ha logrado reducir su previsión inicial de pérdidas sin ingresos por venta de jugadores en unos 14 millones de euros. El presupuesto aprobado por el Celta marcaba la necesidad, para no presentar números rojos, de recaudar 32 millones de euros con el traspaso de futbolistas. En cantidad neta que ingresa en caja el club, no en la suma total de los distintos traspasos.

La cantidad se ha reducido a algo menos de 18 millones de euros gracias a los ingresos extraordinarios que el primer equipo logró con su participación en la Europa League. El Celta había presupuestado unos 10 millones de euros en ingresos, finalmente la UEFA abonará alrededor de 18 millones. Esto supone el primer tijeretazo a esos 32 millones.

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Además en el mercado invernal el Celta vendió a Inter de Miami a Tadeo Allende por algo menos de cinco millones de euros. Una pequeña parte se fue para la arcas de Godoy Cruz, que tenía un porcentaje sobre la plusvalía. Los traspasos de Fran Beltrán y Luca de la Torre también han ayudado a bajar la cantidad inicial de 32 millones. El Celta recibió algo de dinero por sus ventas y además se ahorró la mitad de sus fichas.

Otra operación que ayudó a minimizar las pérdidas fue la salida de Bryan Zaragoza. El Celta recibió tres millones de euros del Bayern Múnich para cortar su cesión, por la que habían abonado alrededor de un millón de euros, y cederlo a la Roma. Los vigueses también se ahorraron la mitad de su ficha, que rondaba los 3,5 millones de euros brutos. La cesión de Damián Rodríguez apenas afectó en el plano económico.

El capítulo de gastos creció con la cesión de Fer López, ya que el club pagó a los Wolves por su préstamo, o la renovación de Claudio Giráldez. Se pagó alrededor de un millón de euros al Elche por el traspaso de Álvaro Núñez y se firmó a Matías Vecino con la carta de libertad procedente de la Lazio.

También se han abonado distintas primas a la plantilla por sus logros en Europa. De ahí que finalmente las cuentas vayan a presentar unos 18 millones de euros en pérdidas si el Celta no vende a ningún jugador antes del 30 de junio.

El club proyecta alguna venta, como está siendo habitual, para cuadrar sus números. Jugadores como Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rodríguez o Miguel Román son los que tienen un mayor cartel. Otros como Carl Starfelt, Manu Sánchez, Unai Núñez, Carlos Dotor o Carles Pérez también podrían ayudar a bajar esa cifra.

El Celta lleva varios años presentando pérdidas en sus distintos ejercicios. Esto podría afectar al Límite Salarial aprobado por LaLiga pero lo cierto es que el club ni siquiera ha agotado este curso el mismo, que rondaba los 92 millones de euros. Además la próxima temporada con la salida de futbolistas como Franco Cervi, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic y Óscar Mingueza el costo de la plantilla será inferior. Tampoco se computará ya el el Límite Salarial el salario de Rafa Benítez, cuyo finiquito sí se pagó el año que fue destituido como entrenador del primer equipo.

De esta manera aunque para la economía del club sea recomendable no volver a presentar números rojos de cara a su planificación deportiva cerrar con pérdidas a 30 de junio no sería un grave problema debido a que el Celta busca desde hace varias temporadas racionalizar sus gastos para equipararlos a sus ingresos ordinarios sin tener que depender de las ventas de algunos de sus jugadores más importantes.