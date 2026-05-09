Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 18:38h.

Jugador y Celta quieren seguir juntos la próxima temporada ampliando su cesión con los Wolves

Fer López deja pistas sobre su futuro: "No hay mejor sitio que en casa"

Compartir







VigoFer López, en una entrevista en Marca, dejó claro que es feliz en el Celta de Vigo: "No hay mejor sitio que en casa", aseguró el canterano. Pero el 30 de junio deberá volver a los Wolves, el club propietario de sus derechos tras comprarlo por 23 millones de euros. El cuerpo técnico comandado por Claudio Giráldez quiere seguir contando con él por lo que la dirección deportiva, encabezada por Marco Garcés, intentará llegar a un acuerdo con el club inglés este verano.

Marco Garcés, en una entrevista en DAZN previa al partido ante el Atlético de Madrid, fue cuestionado por cómo puede el Celta hacerse un año más con los servicios de Fer López: "En lo que nos toca a nosotros es hacer todos los intentos posibles, ponernos creativos e intentarlos hasta que se agote el verano".

PUEDE INTERESARTE El Celta, tras el fichaje de un central izquierdo que pueda jugar de lateral

Lo cierto es que en A Sede quieren negociar una nueva cesión con los Wolves, que jugará en la Championship tras ser colista esta temporada en la Premier League. El jugador, como ya sucedió este mercado invernal, está dispuesto a bajarse su ficha para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Se podría pactar también una opción de compra al final de esta segunda cesión.

PUEDE INTERESARTE El cuerpo técnico del Celta insiste en la necesidad de fichar un mediocentro físico

El director deportivo del Celta también fue cuestionado por la continuidad de Iago Aspas, que aún no ha decidido si se retira a final de temporada. El mexicano cree que el capitán va a seguir: "La verdad es que estamos muy optimistas con todas las renovaciones que tenemos que hacer".

Apuntó un dato que parece muy relevante para que jugadores como Iago Aspas o Marcos Alonso continúen en Vigo una temporada más: "Esperamos meternos en Europa y que eso facilite las cosas". Tras la plaza extra que ha dado la clasificación del Rayo a la Conference League señaló que "ahora nos toca a nosotros hacer la tarea y mantener la posición".

Respecto a la temporada realizada por el Celta destacó que "La hemos disfrutado muchísimo, Europa ha sido una gran experiencia, probarnos contra los grandes equipos europeos. En la mayor parte de partidos plantamos cara y con ganas de tener otra oportunidad".