eldesmarque.com 09 MAY 2026 - 16:20h.

El jugador deberá volver a los Wolves al terminar su cesión con el Celta, que desea retenerlo

El cuerpo técnico del Celta insiste en la necesidad de fichar un mediocentro físico

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VigoFer López afronta las últimas semanas de su cesión en el Celta de Vigo. Han sido, por ahora, unos meses pero tanto el club como el jugador quieren seguir juntos la próxima temporada. Los Wolves, que compraron al volante por 23 millones de euros, son los propietarios del futbolista. Tocará volver a negociar con un equipo que ha descendido a la Championship. Fer López, en una entrevista en Marca, confesó que "no hay mejor sitio que en casa".

El canterano, que regresó a Vigo el pasado mercado invernal a préstamo por el cuadro inglés. Sin apenas minutos en la Premier League en el colista de la competición todas las partes llegaron a un acuerdo que se consideró muy beneficioso para las tres partes ya que era fundamental que el joven futbolista tuviese minutos para no perder valor. Además Claudio Giráldez contaba con el refuerzo que la dirección deportiva no pudo lograr en verano tras su venta.

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Las bajas de Miguel Román y Matías Vecino obligaron al técnico a utilizarlo como organizador junto a Ilaix Moriba. El canterano, en esta entrevista, reconoció que para él estos meses de nuevo en el Celta le han valido para seguir creciendo como futbolista de la mano del entrenador porriñés: "Ha sido de mucho aprendizaje porque lo estoy haciendo en una posición más retrasada, que no es en la que más cómodo me siento, pero me está ayudando en aspectos de mi juego, sobre todo en el táctico y defensivo".

Confiesa Fer López que "prefiero jugar cerca del área pero son cosas que pasan y me viene muy bien. Soy joven y en cuantos más aspectos mejore ahora, me vendrá mucho mejor en el futuro". Sabe que si es capaz de rendir en más posiciones y adaptándose a distintos roles tendrá más opciones de jugar más minutos.

Sobre su futuro subraya que en estos momentos "estoy centrado ahora mismo en en acabar la Liga de la mejor manera e intentar llevar al Celta a Europa". Ya pensando en el próximo mercado no quiere darle aún muchas vueltas: "Ya veremos lo que pasa, lo que tengo muy claro es que aquí estoy muy contento con todo el mundo, con el cuerpo técnico, con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos…".

Fer López anhela seguir en Vigo al menos una temporada más. El cuerpo técnico quiere que siga y el Celta está dispuesto a negociar con los Wolves una nueva cesión. En A Sede saben que volverán a tener que pagar por el préstamo del canterano, al que vendieron por 23 millones de euros hace casi un año. En enero ya abonaron una tarifa por la cesión del volante de 21 años, que este curso ha debutado con la selección española sub 21.

En estos momentos la opción de recomprar al futbolista no es factible aunque se podría incluir una opción de compra en una nueva cesión por un valor sensiblemente inferior al que pagaron los Wolves. Fer López estaría dispuesto a hacer un esfuerzo rebajándose, como ya hizo este mes de enero, su ficha para facilitar el acuerdo entre ambas partes.