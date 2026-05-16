Alberto Bravo 16 MAY 2026 - 21:00h.

Futbolistas como Cervi, Ristic, Marc Vidal, Aidoo o Carlos Domínguez apenas han tenido minutos

El Celta sigue sin conocer la decisión de Iago Aspas y Marcos Alonso

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VigoEl Celta de Vigo ha competido con una larguísima plantilla a lo largo de la temporada. A pesar de la predisposición de Claudio Giráldez a rotar sus piezas un buen número de jugadores apenas han tenido minutos a lo largo del curso. Futbolistas como Franco Cervi, Mihailo Ristic, Marc Vidal, Manu Fernández o Joseph Aidoo han acudido cada jornada a la Ciudad Deportiva Afouteza sabiendo que el fin de semana se quedarían con casi toda probabilidad en la grada o en el banquillo. Claudio Giráldez, cuando solo resta una semana para que concluya la campaña actual, ha querido agradecer su profesionalidad y compromiso.

Confesó esa buena actitud asumiendo el rol que le tocaba en cada momento de la temporada "es vital en cualquier equipo". Recordó que "ha habido cerca de 30 jugadores participando" en el día a día además de todos los futbolistas de la cantera que se han sumado como Ángel Arcos; Hugo Burcio, Andrés Antañón, Hugo González u Óscar Marcos.

El técnico recordó que "hay jugadores que han estado periodos largos sin jugar" como ha podido suceder con Carlos Domínguez o Manu Fernández. "Por mucho que nuestra idea es rotar, con tanto jugador es imposible darle la cuota de minutos o protagonismo, aunque sea pocos minutos, en el terreno de juego", agregó Claudio Giráldez.

"Es de agradecer como entrenador el respeto, por cómo han aportado, cómo han seguido sumando", destacó el técnico celeste este sábado en sala de prensa. Claudio Giráldez cree que la profesionalidad de sus futbolistas "nos lleva a poder estar donde estamos ahora mismo y que los jugadores que han estado tiempo sin jugar y que ahora han tenido que dar un paso al frente, véase el caso de Yoel estén preparados y con el apoyo de los demás para poder hacerlo".

Claudio Giráldez reconoció que "solo tengo palabras de agradecimiento al vestuario". "Ha habido unión durante todo el año, momentos que no salían las cosas y la gente ha seguido unida. En todos los vestuarios hay momentos que no estás feliz, que no te salen las cosas o que participas más o menos", añadió.

"Creo que el vestuario ha sido sano y eso ha sido clave para que los saliesen al terreno de juego lo hiciesen lo mejor posible", concluyó el porriñés agradeciendo la profesionalidad, compromiso y comprensión de los jugadores que han tenido un rol secundario esta temporada. El objetivo que se marca el club es reducir la cantidad de futbolistas en la plantilla para así también tener espacio para los jugadores más destacados del Celta Fortuna.