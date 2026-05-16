Alberto Bravo 16 MAY 2026 - 15:20h.

El técnico porriñés es optimista con la continuidad de ambos futbolistas una temporada más

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, sigue a la espera de conocer si Iago Aspas y Marcos Alonso continúan un temporada más en activo. Ambos futbolistas aún no han comunicado su decisión aunque en el seno del club se mantiene el optimismo. Se espera que cuando el equipo certifique su clasificación para Europa. El técnico porriñés bromeó con lo tarde que van a responder a las ofertas de renovación aunque cree que ambos van ampliar su vinculación con el Celta.

"Espero que pronto, se está acabando esto. Yo soy optimista con ellos, los veo con energía, felices. Los veo bien", explicó Claudio Giráldez al ser cuestionado por dos de los pilares del vestuario celeste. Tanto Marcos Alonso como Iago Aspas son fundamentales en el día a día del equipo.

"Evidentemente han tenido durante el año pequeños problemas físicos que han ido paliando", recordó. Aún así destacó que "el físico no va a ser un problema para continuar sabiendo que tenemos que controlarles mucho en ese apartado porque los años pasan".

Subrayó que esta temporada "los minutos que nos han dado en el terreno de juego han sido de mucha calidad" y de cara a la próxima temporada "siguen teniendo mucho que aportar". Confesó que "ellos lo ven de la misma manera".

"Ojalá tengamos noticias positivas en ese aspecto pero no tengo ninguna certeza", concluyó Claudio Giráldez al hablar de la posible continuidad de Iago Aspas y Marcos Alonso la próxima temporada. En los próximos días ambos deberán contestar a las ofertas que tienen encima de la mesa desde hace meses.

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Iago Aspas ha disputado esta temporada 1.950 minutos en 46 partidos en los que ha marcado ocho goles y repartidos seis asistencias. En el caso de Marcos Alonso, que en diciembre cumplirá 36 años, suma 3.579 minutos este curso. Son 41 partidos en los que ha marcado un gol siendo uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez. Los dos futbolistas, los más veteranos de la plantilla, son fundamentales en el vestuario celeste.