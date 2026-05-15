Alberto Bravo 15 MAY 2026 - 15:49h.

El técnico espera contar con un buen número de jugadoras formadas en A Madroa

Humberto Lede, responsable de As Celtas: "El objetivo final es llegar al fútbol profesional"

Compartir







VigoDavid Ferreiro asume el ambicioso reto de dirigir As Celtas. El técnico coge las riendas del primer equipo tras lograr con el filial, As Celtas Sporting, ganar con solvencia su grupo en Primera Federación. No pudieron luchar por el ascenso al no lograr el suyo el equipo hasta ahora dirigido por Vicky Vázquez, a quien sustituye. El entrenador aseguró que se marcan el objetivo de "llegar a la Liga F" con "el mayor número de canteranas".

Nuevo reto: "Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da el club. Quiero agradecer a Marián, Marco Garcés, Sergio Álvarez y Humberto toda la confianza que han depositado en mí. Gracias también por vuestras palabras. Ahora toca trabajar. Ya tengo la cabeza puesta en lo siguiente. Tengo muchas ideas y, sobre todo, creo que es importante prepararse bien para la próxima temporada".

Trayectoria: "Llevo dos años en este proyecto. Hace unos días hablaba con Marián sobre todo lo que estamos consiguiendo y creo que estamos dando pasos muy importantes. He estado en muchos proyectos, pero en estos dos años creo que hemos crecido muchísimo. Estamos logrando ascensos y formando jugadoras, y eso es muy importante. Hay muchas futbolistas que vienen empujando fuerte para estar en el primer equipo en el futuro y debemos seguir trabajando en esa línea".

PUEDE INTERESARTE Carl Starfelt, un Mundial en su último año de contrato pendiente de una operación quirúrgica

"Ahora me toca asumir un papel más enfocado al rendimiento, aunque sin dejar de lado la formación. Ya afronté otros retos similares y sé que competir es muy importante, pero también lo es formar jugadoras. Estoy centrado en ambas cosas y en seguir trabajando".

Primeros días: "Es una situación un poco atípica porque normalmente un entrenador llega al inicio o a mitad de temporada, cuando todavía hay competición y objetivos inmediatos. Cuando hablé con las jugadoras les transmití que ahora mismo la competición va a ser el entrenamiento. Creo que este periodo funciona casi como una pretemporada anticipada".

PUEDE INTERESARTE 18 millones de euros en ventas antes del 30 de junio para no presentar pérdidas

Es importante empezar a introducir contenidos y conceptos para que, cuando vuelvan en verano, ya tengan referencias y trabajo adelantado. Queremos aprovechar este tiempo para mantenerlas activas, trabajar aspectos que nos servirán en los próximos meses y acelerar procesos".

Propuesta para hacerse cargo del equipo: "Soy una persona muy ambiciosa y siempre quiero lo máximo. Evidentemente es una noticia que me hace muy feliz y afronto el reto con ilusión. Además, después de dos años aquí conozco perfectamente la estructura del club. He visto al equipo cadete, conozco a las jugadoras infantiles, seguí al Celta Sporting y también al primer equipo. Tengo una visión muy amplia de toda la estructura y eso me da herramientas para trabajar mejor".

Conocimiento de la plantilla: "Es una ventaja muy importante. Incluso puedo decir que ya entrené a cinco o seis jugadoras en etapas anteriores, en Sárdoma o Matamá. Eso ayuda muchísimo porque ya las conoces y sabes cómo trabajar con ellas, tanto en entrenamientos como en competición".

Formar y competir: "La propia formación obliga a enseñar a competir. No podemos olvidar que a veces hay que separar ciertos procesos formativos de la exigencia competitiva para que las jugadoras se sientan cómodas aprendiendo determinados conceptos. Pero tampoco podemos olvidar que esto es el Celta y aquí hay que ganar. Las jugadoras tienen que competir al máximo sin perder de vista todos los contenidos del juego".

As Celtas Sporting: "No puedo decir un número exacto, cinco, seis o siete, pero seguro que vais a ver caras del Celta Sporting en el primer equipo. Son jugadoras en formación, con muchísimo margen de mejora, y estoy convencido de que tendrán oportunidades".

Objetivo: "El objetivo tiene que ser llegar a la Liga F, pero siempre construyendo bien el proyecto y dando pasos firmes. Y me gustaría reforzar una idea: ojalá lleguemos a la Liga F con el mayor número posible de jugadoras formadas en nuestra cantera".

Planificación: "Estamos trabajando en ello y tomando decisiones. Son procesos que requieren sentarse, analizar y pensar bien las cosas. Aún seguimos en esa fase".

Evaluación de la plantilla: "Aunque ya conozco a las jugadoras, ahora estoy dentro del entrenamiento y puedo observar cosas que antes veía desde fuera. Eso también ayuda mucho".