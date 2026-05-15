Alberto Bravo 15 MAY 2026 - 15:25h.

En la presentación de David Ferreiro como nuevo entrenador hizo un balance del proyecto femenino del Celta

Vicky Vázquez se despide de As Celtas: "Me he vaciado, pero el fútbol es así"

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VigoHumberto Lede, máximo responsable de As Celtas, subrayó que el objetivo final del equipo es llegar al fútbol profesional, a Liga Femenina. El proyecto del Celta de Vigo afrontará su tercer año de vida con el reto de ascender la categoría de plata tras quedarse a las puertas del playoff de ascenso este curso ya finalizado. Lo hará con David Ferreiro como nuevo entrenador en sustitución de Vicky Vázquez.

David Ferreiro, nuevo entrenador: "Además de presentar a David, queremos reforzar la fortaleza que tiene este proyecto. Después de una larga trayectoria y de un camino muy duro siendo pionero en el fútbol femenino en Matamá, Olivo y Sárdoma, David se incorporó a As Celtas desde el momento en que nació el proyecto. Hoy le llega la oportunidad de encabezar y dirigir el cuerpo técnico del primer equipo".

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"También queremos destacar el nivel de los técnicos y de las jugadoras que forman parte del proyecto. Vicky Vázquez pasa a liderar la base como primera entrenadora del Celta Sporting, junto a Mara Jiménez, Edi, Carmen Sumay, Toni Martínez y un gran elenco de técnicos que nos ayudaron a crecer en estos primeros años. Esto demuestra la buena salud de As Celtas, la intención de seguir apostando por el fútbol femenino, por el crecimiento y por la ambición de llegar al fútbol profesional y generar oportunidades".

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Balance de la temporada: "Llegamos hasta la penúltima jornada con opciones de playoff y nos quedamos muy cerca. Hablar de fracaso sería totalmente injusto. El proyecto nació con muchísima fuerza. Todos los días recibimos llamadas de jugadoras y agentes interesados en venir. Aunque todavía estamos en Segunda Federación, As Celtas ya tiene dimensión nacional".

"El objetivo final es llegar al fútbol profesional, pero sabemos lo difícil que es el camino y queremos hacerlo con una identidad propia. Queremos construir un modelo sostenible económicamente y basado en la cantera".

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"El éxito del Celta Sporting arrasando en Tercera Federación con jugadoras muy jóvenes, tener internacionales con España en nuestro segundo año, más de treinta jugadoras en la selección gallega y nuestras categorías inferiores peleando también por campeonatos gallegos demuestra que este proyecto está siendo un éxito. Claro que nos habría gustado estar jugando ahora mismo una final de playoff o haber logrado el ascenso directo, pero seguiremos intentándolo".

Objetivo de As Celtas: "Sí, el objetivo final es llegar al fútbol profesional. Si logramos el ascenso el próximo año sería fantástico, pero tenemos que ir paso a paso. La próxima temporada nos enfrentaremos a equipos como el Racing de Santander o el Oviedo, clubes con mucha tradición y muchos recursos destinados al fútbol femenino. Va a ser una liga muy complicada".

"Queremos ascender y llegar al fútbol profesional, pero hacerlo a nuestra manera, manteniendo nuestra identidad y construyendo un proyecto sólido".