Alberto Bravo 14 MAY 2026 - 21:24h.

Los de Berto Suárez llegaron al 87' con un 3-0 para terminar eliminados en los penaltis

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VigoDurísimo y dramático fin de temporada para el Celta Juvenil , que desperdició un 3-0 en el tiempo reglamentario para irse a una agónica prórroga y terminar cayendo en los penaltis ante la UD Las Palmas. Los goles de Chirveches, Ángel Davila y Pedro Ildefonso eran neutralizados en los últimos minutos por Aimar y David Suárez. El 3-2 en A Madroa obligaba a ambos conjuntos al tiempo extra. Tras 30 minutos de prórroga, donde los de Berto Suárez tuvieron las mejores ocasiones, se llegó a una dramática tanda de penaltis. Tras nueve lanzamientos el juvenil celeste caía eliminado. Sálamo había tenido la clasificación en el quinto tras una gran parada de Izan Server. Aboubakar fallaba pero también lo hacía Delgadó. El último en lanzar fue Pablo Aparicio, lo atajó Santana. Artiles hizo el definitivo gol.

Los celestes, obligados a remontar un gol, salían con un once muy ofensivo al sintético de A Madroa. Xandre Fraga, Aldrine Kibet, Hugo Pérez, Jorge Pérez y Ángel Dávila formaban el ataque vigués ante la UD Las Palmas. El objetivo de los de Berto Suárez era darle la vuelta al 1-0 del partido de ida. En una abarrotada grada estaban presentes Marián Mouriño, Marco Garcés y Claudio Giráldez junto a su cuerpo técnico observando a algunos de los jugadores que ya han acudido a entrenar con el primer equipo.

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Tuvo la primera Jorge Pérez antes del cinco, un barullo en el área que el delantero no pudo aprovechar. Eran mejor los vigueses, tras varias jugadas de peligro llegaba el gol. Saque de esquina al segundo palo y testarazo abajo de Chirveches. En el 9' igualaba la eliminatoria el Celta Juvenil. En el 10' pudo darle la vuelta con un duro disparo de Davila que tapó Santana.

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Se paraba el partido por la lesión de Anthony Khayat, que lloraba desconsoladamente en la banda. No podía apoyar la pierna izquierda mientras le hacían las primeras exploraciones de la rodilla. Entraba Dani Noya en su lugar. Buscaba el segundo el cuadro de Berto Suárez. A la contra lo intentaba sin éxito la UD Las Palmas.

A la media hora Mateo Sobral ponía en la cruceta una prodigiosa falta desde la frontal. Volaba Santana para sacar un guante imposible que, con la ayuda del palo, impedía el tanto del centrocampista. Antes lo había intentando tras un robo en mediocampo pero la pelota se había ido por encima del larguero. Replicaba el conjunto canario con un mano a mano de Dario Quintana que tapaba Izan Server. Lo intentó una y otra vez sin éxito el Celta hasta el descanso.

Le costaba al Celta imponerse en los primeros compases de la segunda mitad. Subía líneas el conjunto insular buscando el tanto del empate. Sin embargo en una contra Xandre Fraga logró hacerse con el balón. Lo puso en el área. Ahí Davila, con un precioso recorte sobre si mismo para acomodarse el disparo, hizo el 2-0. Disparo ajustado al segundo palo, imposible para Santana. Por delante quedaba media hora de eliminatoria.

Berto Suárez daba entrada a Pedro Ildefonso y Aboubakar por Xandre Fraga y Ángel Davila, ambos con amarilla. Se abría el partido. Las Palmas necesitaba un gol. Apretaba cada vez más. Con espacios empezaba a aparecer Aldrine Kibet pero no estaba acertado en los metros finales el atacante keniata. Prado y Aparicio entraban para disputar el último cuarto de hora.

Tuvo dos Pablo Aparicio para sentenciar los cuartos de final. Más clara fue la de Hugo Pérez, de cabeza y completamente solo en el área pequeña, en el 83'. Perdonaban los de Berto Suárez el tercero. Tampoco lo lograba Pedro Ildefonso tras una gran jugada individual. Dos regates y disparo al lateral de la red. No lo tuvo que lamentar el Juvenil. En el 86' hacía el 3-0 aprovechándose de un rechace de Santana a disparo de Aparicio.

Cuando todo parecía sentenciado Las Palmas hacía el 3-1 en el 87'. Aimar se aprovechaba de una indecisión en la zaga celeste. Sufrían los vigueses ante un rival que buscó colgar balones al área de Izan Server. Ya en el descuento, en el 94', David Suárez hizo el 3-2 para mandar la eliminatoria a la prórroga. Durísimo varapalo para los celestes.

Lo notaban en los primeros compases del descuento. Eran mejores los de Héctor Nuez. A la contra apareció Kibet pero su disparo se estrelló en el palo. Con una parada de Izan Server se acaba el primer tiempo de una prórroga donde el Celta ya no era mejor que su rival.

No era la tarde de Aldrine Kibet. En el arranque de la segunda mitad se plantaba solo ante Santana. Desmarque perfecto y disparo centrado que sacaba Santana con el pie. Perdonaba una más el keniata. Pidió gol en el 13' de la segunda mitad el conjunto insular en una jugada anulaba por falta en ataque. El partido se iba a penaltis.

En una larguísima tanda de penaltis Las Palmas logró el pase a la final a cuatro. Por el Celta marcaron Chirveches, Aldrine Kibet, Noah, Pedro Ildefonso. Falló el quinto Sálamo desperdiciando la parada previa de Izan Server. Después Aboubakar mandó el balón a las nubes. Tampoco marcó Delgadó para Las Palmas. Sí lo hicieron Noya y Carro. En el noveno lanzamiento Santana paró el disparo de Pablo Aparicio y Artiles hizo el gol que le dio el pase a las semifinales al cuadro canario.