Alberto Bravo 14 MAY 2026 - 11:23h.

El alcalde señaló que la reforma de la Grada de Gol estará terminada a final de año

Abel Caballero y la estatua de Iago Aspas en Balaídos: "Ha aceptado"

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VigoAbel Caballero, alcalde de Vigo, ha hecho un repaso a las obras que están acometiendo en el estadio de Balaídos. Concello y Diputación de Pontevedra han ido reformado todo el recinto municipal desde el año 2015. En estos momentos la Grada de Gol avanza a a buen ritmo superando las previsiones iniciales que fijaban su entrega para febrero de 2027. El regidor ha avanzado que la misma estará terminada a finales de este año 2026 por lo que el Celta podrá utilizarla la próxima temporada durante muchos meses.

"La construcción de la Grada de Gol avanza a muy buen ritmo. De hecho, este martes, viendo el partido del Celta y estando allí, ya visualmente se ve que la grada está en niveles elevadísimos", detalló Abel Caballero. El regidor olívico destacó que "ya tiene una altura singular".

"Las estructuras de hormigón en las que se van a instalar los asientos ya están, en gran medida, establecidas y, a principios de verano, tendremos la grada sin cubierta, pero la grada entera construida", avanzó Abel Caballero.

Con la estructura de la grada lista se procederá a dar los siguientes pasos: "En ese momento ya vamos a realizar, paralelamente, particiones de espacios, trabajos de albañilería, de carpintería, aislamiento, pavimentaciones y la instalación de todo el saneamiento".

Por ello el alcalde olívico apuntó que "a finales de verano estará la malla que sostiene la cubierta; a partir de ahí, la cubierta de la grada y, a finales de este año, la Grada de Gol estará acabada". Las obras han ido adelantando los plazos donde aparecía el mes de febrero como la fecha de finalización de la Grada de Gol.

De esta manera, tal como apuntó Abel Caballero, "el próximo año tendremos un Balaídos con 31.000 espectadores de capacidad". A partir de ahí se espera que la Grada de Tribuna vuelva a ser remodelada para realizar una gran ampliación que permita que el Estadio de Balaídos pueda albergar partidos del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.