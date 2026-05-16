Convocatoria del Celta ante el Athletic Club: 26 citados en el regreso de Moriba y Vecino
Claudio Giráldez recupera a Ilaix Moriba y Matías Vecino en una lista de 24 jugadores
Sergio Carreira, objetivo Europa para darle al Celta "un sobresaliente"
VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la lista de convocados para su visita a Bilbao. Los de Claudio Giráldez se medirán, en la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS, al Athletic Club en San Mamés. Los vigueses buscarán cerrar su clasificación europea. Para ello deben mantener su ventaja de dos goles con los de Ernesto Valverde, tras haber ganado en la primera vuelta en Balaídos por 3-1. Para esta importante cita el técnico porriñés ha citado a un total de 26 jugadores.
Las dos grandes novedades son el regreso de Ilaix Moriba y Matías Vecino. Ambos mediocentros entran en la lista para San Mamés. El hispano guineano se perdió el último partido de Liga ante el Levante UD en Balaídos por unas molestias en los isquiotibiales. El uruguayo no ha jugado los cuatro últimos encuentros por una rotura fibrilar.
Sigue de baja Carl Starfelt, citado por Suecia para disputar el Mundial aunque los servicios médicos celestes aún no han decidido si el central debe pasar por el quirófano debido a una hernia discal. También permanece lesionado Miguel Román, que afronta las últimas semanas de recuperación de una fractura en el pie izquierdo.
Claudio Giráldez ha dejado fuera de la lista de convocados a Andrés Antañón, que se ha incorporado a la disciplina del Celta Fortuna. El técnico deberá realizar tres descartes que no se podrán sentar en el banquillo de San Mamés.
Lista de convocados
Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.
Defensa: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Marcos Alonso.
Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Matías Vecino.
Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui, Franco Cervi.