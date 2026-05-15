La gran noticia para Claudio Giráldez con Matías Vecino para el tramo final del Celta
El uruguayo recupera sensaciones tras varias semanas lesionado.
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Buenas noticias para RC Celta de Vigo en el momento decisivo de la temporada. Matías Vecino ya trabaja con el grupo y todo apunta a que podrá volver a una convocatoria en los próximos días, convirtiéndose en un refuerzo importante para Claudio Giráldez de cara al cierre del campeonato.
El centrocampista uruguayo ha dejado atrás sus problemas físicos y completó parte de la sesión junto al resto de compañeros, en una imagen muy esperada dentro del club celeste.
Vecino, cerca de volver con el Celta
Después de varias semanas fuera de combate, Vecino encara ya la recta final de su recuperación y apunta incluso a poder entrar en la convocatoria del próximo encuentro liguero.
Su regreso supone una noticia especialmente positiva para Giráldez, que recupera experiencia y presencia física en una zona del campo clave para el tramo decisivo de la temporada.
El técnico del RC Celta de Vigo había perdido efectivos importantes durante las últimas jornadas y el regreso del internacional uruguayo amplía las alternativas en la medular.
Una pieza importante para el final de temporada
Vecino estaba siendo uno de los jugadores con más peso dentro de la rotación celeste antes de caer lesionado. Su perfil, capacidad física y experiencia pueden ser fundamentales en unas jornadas finales donde cada punto puede marcar diferencias.
Además, el hecho de verle ya entrenando con normalidad invita al optimismo dentro del entorno celeste.
En Vigo consideran su recuperación como una de las mejores noticias posibles para este cierre de campaña.